Alejandra Espinoza envía un claro mensaje a quienes la critican por su delgadez

En los meses más recientes el peso de Alejandra Espinoza ha sido un tema que ha generado comentarios en las redes sociales. La presentadora ha recibido críticas y mensajes de preocupación por parte de las personas que piensa que ha perdido mucho peso.

Ahora, en una entrevista que le concede a Clarissa Molina de ‘El Gordo y La Flaca’ desde su casa en Los Ángeles, Alejandra Espinoza responde a cómo lidia con esos mensajes que llegan para criticar su cuerpo y el motivo por el cual su físico ha cambiado en tiempos recientes.

“Si me he dado cuenta de que mi oficio se ha convertido en tema de conversación entre la misma gente que me sigue y yo entiendo perfectamente. Yo no soy absolutamente nadie para decirle a un seguidor que es lo que le parece correcto. Yo la verdad no me siento en la posición de decirles. Yo estoy bien, yo sé lo que soy, yo sé lo que hago, yo sé cómo me cuido. Yo soy súper consciente conmigo, yo sé que le quiero durar muchísimos años a Mateo”, dice la actriz, modelo y presentadora que ahora incursiona en el mundo de la producción.

¿Su error? Señala que ‘podría decir’ que su error ha sido enamorarse de correr. “Yo corro más o menos entre 23 y 26 millas en una semana. Obviamente, el físico te cambia, esa es la parte que la gente ve”, afirma y resalta que sus pies también han sufrido su nuevo amor por el running, pues ahora los tiene ‘feos’.

¿Qué han dicho los internautas sobre el peso de Espinoza?

Cuando se anunció que Alejandra Espinoza sería la conductora de los Premios Juventud 2023, que se realizaron en Puerto Rico los internautas no tardaron en decir que la mexicana se veía muy delgada en el anuncio que se hizo desde ‘Despierta América’.

“Muy en extremo de flaca. Ella no era así”, “¿Y qué le pasó a esta mujer? Ay Dios que rara está y tan flaca”, “No es la imagen que la juventud necesita”, “Noooo, muy flaca no”, “Cuando las mujeres van a entender que la delgadez extrema no es sinónimo de belleza” y “Salud primero. Que Dios te proteja” son algunos de esos mensajes.

