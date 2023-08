Clarissa Molina contonea sus caderas en una falda azul y deslumbra en redes sociales

El estilo de Clarissa Molina suele cautivar de manera constante a sus seguidores cuando presume sus atuendos con espectaculares fotos en Instagram. Sin embargo, cuando hace sus apariciones en ‘El Gordo y La Flaca’ no existe ninguna diferencia.

A la joven dominicana frecuentemente la vemos deslumbrando con sus opciones de outfits y ahora no es la excepción. La presentadora y actriz presume el elegante y fresco conjunto que luce para una nueva edición del show de entretenimiento de Univision.

Una camisa blanca y una falda azul por encima de las rodillas, tacones perfectamente combinados y su cabello suelto y con ondulaciones complementaron el look.

“Nadie como tú, reina Clarissa”, “Ella me encanta! Lo profesional que es”, “Muy bella @clarissamolina y en persona se ve mucho mejor y te trata con mucho cariño y humildad” y “La mejor” son algunos de los mensajes que recibe.

Vicente Saavedra, el ex de Clarissa Molina: ¿Qué dicen de su nueva novia?

Recientemente, la pasada relación de Clarissa Mollina ha vuelto a ser tema en las redes sociales, pues su ex prometido Vicente Saavedra ya presume con mucho amor a Ninoska Vásquez, la modelo que ahora es su novia.

Los internautas han reaccionado ante este hecho y lo hacen hablando sobre la dominicana, quien se esperaba caminara al altar para decirle que ‘sí’ a Saavedra este año.

“Bendiciones, preciosa. Dios tiene todo lo mejor reservado para ti”, “Dios te vas a mandar el príncipe de tu vida”, “No hay mal que por bien no venga y serán muchas las cosas buenas que vendrán para ti”, “No le mencionen ese tipo en sus cosas a nuestra @clarissamolina, ella no necesita saber nada de eso, bendiciones, siempre tan hermosa”, “Dios te pondrá a un hombre que valga la pena para ti. Los tiempos de Dios son perfectos” y “La gente hablando del ex, pero lo mejor que le paso fue salir de esa relación” son algunos de los comentarios que ha recibido.

