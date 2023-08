Conoce el lujoso hotel donde Taylor Swift hospedó a su equipo durante su visita a Ciudad de México

La cantante estadounidense Taylor Swift tuvo cuatro exitosas funciones en Ciudad de México de su exitoso ‘The Eras Tour’. Durante su tiempo en la capital mexicana reservó varias habitaciones del lujoso Four Seasons Hotel Mexico City y también alquiló una gran mansión donde se quedó ella.

Según información compartida por el diario ‘Reforma’, Swift alquiló una gran mansión en Lomas de Chapultepec. Supuestamente en la segunda planta de la propiedad se hospedó la cantante y una amiga muy cerca que la acompañó durante sus presentaciones.

En la planta baja de la misma propiedad estaba parte del equipo más cercano de la artista, incluyendo a un chef privado.

El resto de los compañeros de Swift durante la gira se hospedaron en el lujoso Four Seasons Hotel Mexico City, donde se dice que se reservaron un total de 179 habitaciones. Se debe tomar en cuenta que este hotel tiene un total de 200 habitaciones y 40 suites, por lo que el equipo de Swift tenía ocupado un gran porcentaje del lugar.

Cómo es el hotel donde se hospedó el equipo de Taylor Swift

Como se dijo antes, Taylor Swift reservó 179 habitaciones del Four Seasons Hotel Mexico City para hospedar a todo el equipo que la está acompañando en ‘The Eras Tour’.

Sin duda este hotel es uno de los hoteles más lujosos de la capital mexicana, en parte porque pertenece a la exitosa cadena de hoteles Four Seasons.

Una de sus principales características es su estilo hacienda con un patio interior ideal para caminar y contemplar la torre. Toda la decoración del lugar es una mezcla entre el lujo característico de la cadena y la cultura mexicana.

Su ubicación también es privilegiada, pues está en pleno bulevar del Paseo de la Reforma y también está muy cerca del Bosque de Chapultepec. También se tiene fácil acceso a las exclusivas colonias de Condesa y Polanco. View this post on Instagram A post shared by Four Seasons Hotel Mexico City (@fsmexico)

