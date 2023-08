Despierta América: Francisca está esperando una niña, según Ana Patricia Gámez

A su regreso de las vacaciones de verano y de vuelta en “Enamorándonos USA” (Unimás), Ana Patricia se encuentra con su amiga Francisca, poco después de que la presentadora dominicana anunciara en “Despierta América” que espera a su segundo hijo o hija.

“¡Aww! Yo creo que es niña, yo le decía a Fran, ‘¡ay, a mí me late que es niña!’. Entonces yo creo que es a lo mejor porque Gennaro pues es varoncito y uno piensa siempre la parejita, pero no sé, yo puedo pensar que es niña.

“Yo le mandé mensaje justo la semana que dio la noticia, le digo, ‘¡mana!, ven acá ¿estás embarazada?, le digo, porque cuando te empiezas a poner sacosa o vestir diferente, ya me las olí. Me dice estoy embarazadísima, me dice ya el viernes voy a dar la noticia, y muy feliz por ella, la verdad, porque es bello cuando la familia crece”.

Tú que ya tienes dos, ¿qué le dirías?

Lo que yo le puedo decir es que lo disfrute porque también el tiempo pasa muy rápido. A veces queremos ser la mamá perfecta, lejos estamos de serlo porque nadie es perfecto en esta vida; aunque ya tengamos un hijo, el segundo todavía seguimos aprendiendo cosas, y lo más importante es tratar de llevársela bien, tranquilo.

“También como mamá siempre tenemos mucha culpabilidad, si estamos haciendo o no un buen trabajo, entonces mientras les demos amor y cuidado yo creo que es lo más importante”.

Basado en tu experiencia, ¿cómo cambia de uno a dos?

De uno a dos sí cambia mucho, sobre todo en el embarazo. En el primer embarazo tú te puedes consentir más si tienes sueño, si estás cansada, pero ya en el segundo no porque tienes que cuidar al anterior, entonces le decía ahora que la veía que tenía sueño, suele suceder; pero también, en otros aspectos ya sabes a lo que vas.

Después de un par de meses de vacaciones junto con su esposo y sus hijos, Ana Patricia regresa con ganas al trabajo.

“¡Amigos, regresamos a ‘Enamorándonos’ más recargados que nunca! Hay muchas novedades. Primero, que cambiamos de horario, vamos a las 7pm de la noche, 6pm centro, también tenemos palco renovado, y también diferentes dinámicas que se van a ir enterando en el programa de cómo van a haber más oportunidades para que encuentren el amor, y también hacer a la familia o a nuestros televidentes partícipes de esta dinámica para que nos ayuden a emparejar a más personas”.

