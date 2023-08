En cadena de oración por Olga Tañón: la cantante puertorriqueña está desolada por el fallecimiento de su hermano

Fue a través de Instagram que Olga Tañón compartió la dolorosa noticia del fallecimiento de su hermano con las siguientes palabras: “En esto que se llama vida se nos rompe el corazón de muchas maneras y en muchos momentos. Hoy es uno de ellos, de camino a Puerto Rico recibí el triste mensaje de que mi amado hermano mayor Juan, “Yayito” Candelario Tañón Cintrón, falleció de madrugada”.

“Esta pérdida es profunda para sus hijas, nuestra familia y para mi. Aunque estas situaciones, lamentablemente, son parte de la vida no dejan de calar profundamente en el corazón. Estamos unidos y nos tenemos los unos a los otros para continuar adelante. Los amo y siempre estaré ahí. Tenemos que continuar con fuerza, porque la vida tiene momentos malos, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa. ¡Vuela alto hermano querido!”.

En su mensaje la cantante no informó las razones del fallecimiento de su hermano, se limitó a compartir con sus seguidores sobre la situación emocional que ahora afronta y el dolor que definitivamente la embarga tanto a ella como a quienes le sobreviven a su hermano, que son su esposa e hijas.

La reacción de la comunidad artística no se hizo esperar. Estos son algunos de los famosos que reaccionaron a la dolorosa noticia: Ilia Calderon, Myrka Dellanos, Águeda López, Jimena Choco, Carolina Sandoval, Eddy Herrera, Milly Quezada, Giselle y Charityn entre otros.

Tito Nieves, por ejemplo, le dejó estas palabras: “Lo siento mucho comadre. Qué Dios lo tenga en su Santa Gloria y les de la fortaleza en estos momentos. Un abrazote a todos. Te amo”. Mientras que Charityn compartió una breve oración en su honor: “Te acompaño en tus sentimientos Olga querida. Descanse en paz tu hermano adorado. Amén”.

Sigue Leyendo más de Olga Tañón aquí:

· Jorge Ramos a sus 65 años muestra el ritmo que lleva en la sangre con el ‘tongontingon’ junto a Olga Tañón

· Latin AMAs 2023: Brilló el respeto, la fusión, la unión de géneros, generaciones e idiomas

· Olga Tañón se une a “La Resistencia” y le da todo su apoyo a Madison Anderson en La Casa de los Famosos 3