Exsuegra de Inés Gómez Mont da nuevos datos sobre la casa recién robada de Miguel Bosé

El robo de la mansión de Miguel Bosé en Ciudad de México no solo quedó en un susto y una denuncia ante la autoridades, pues la noticia hizo que los medios recordaran de nuevo a la presentadora mexicana Inés Gómez Mont, quien es una prófuga de justicia desde hace más de un año.

Supuestamente la mansión, ubicada en una exclusiva zona de Ciudad de México, pertenecía a Gómez Mont. Poco después que los medios comenzaran a difundir esta información, la misma presentadora los desmintió a través de la productora Laura Flores, encargada del programa ‘De primera mano’.

Ahora, el programa televisivo ‘Sale el sol’ logró entrevista a Tita Bravo, exsuegra de la presentadora. A través de una llamada telefónica, Bravo asegura que Gómez Mont y su hijo, Javier Díaz Bravo, vivían en esa misma casa cuando estaban casados.

También da a entender que la relación de la propiedad con la presentadora acusada de lavado de dinero es la razón por la que Bosé no denunció el robo ante las autoridades de inmediato. También es cierto que parece ser que el robo que sufrió Bosé en su hogar estuvo a cargo de una banda que está haciendo lo mismo en la zona, pues la exmanager de Alejandra Guzmán declaró que fue asaltada en la misma delegación y de la misma forma que al cantante.

Bravo agrega: “Le han de haber dicho ‘no hagas nada’. Cuando uno no sabe qué hacer pues no hace nada, yo cuando no sé qué hacer, no hago nada, pero ya cuando me entra la pila, me ya salen como 20 opciones”.

Hay que recordar que en octubre de 2021 la Interpol emitió una ficha roja para buscar a para que Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga en más de 190 países, pues ambos son acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero que deriva de un supuesto desvío de $2 mil 950 millones de pesos del sistema penitenciario federal.

Ambos son prófugos de la justicia en este momento. También se debe resaltar de que luego que se informada sobre las acusaciones, los medios comenzaron a difundir información sobre las múltiples propiedades que tiene la pareja entre México y Estados Unidos.

En su momento Gómez Mont recurrió a las redes sociales para defenderse diciendo: “Jamás he robado un peso”.

