Juanes confiesa que sufre de depresión: “Odiaba verme al espejo y escuchar mi música”

El famoso cantante colombiano Juanes abre su corazón ante el mundo para confesar un padecimiento que lo ha acompañado por muchos años a través de su carrera en el mundo de la música.

El siempre recordado por temas icónicos como ‘La camisa negra’ o ‘Para tu amor’ lo hace mediante un texto que comparte en su perfil de Instagram, red social en la que tiene más de 4,8 millones de seguidores. Tras confesar que le tomo años escribir las primeras palabras de su texto empieza una larga carta.

“Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”, es parte de la historia que comienza contando el intérprete.

Más adeltante, se cuestiona sobre la felicidad y lo qué es para luego dar paso a la explicación de la enfermedad que padece: la depresión.

“Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás. Pasé de ser una persona extremadamente introvertida en la infancia, el colegio y la universidad, a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo y la presión social y laboral. Los últimos años han sido clave para dar a conocer más esta enfermedad y, sobre todo, para visibilizar lo común que es”, detalla el cantante.

Juanes habla sobre una situación que vivió hace 13 años y cuenta que sufrió uno de los golpes más duros de su carrera artística. Explica que se sentía destruido y abandonado, pues dejó perder momentos claves junto a sus hijos por seguir adelante con su carrera y se culpa por no haber tenido la fortaleza para detenerse en el cansancio.

“Llegué a un punto de cansancio en el que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en una publicación, y lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario”.

Para resolver la situación nunca es tarde, así que habló sobre el tema con su madre, su esposa, sus hermanos y a las personas más cercadas a su círculo. Todos lo apoyaron en el camino que deseaba tomar.

“Logré salir adelante. Me repuse internamente. No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, expresa casi al final de su carta, enviando un mensaje a todas las personas que atraviesan una situación como la que él hoy explica al mundo.

