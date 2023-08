Promesa cumplida: Carlos Alcaraz cantó ‘Vagabundo’ de Sebastián Yatra en el Abierto de EE.UU. [Video]

El vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz, demostró sus dotes como cantante y cumplió su promesa al colombiano Sebastián Yatra, al cantar parte de su tema ‘Vagabundo’ en plena cancha, tras conseguir el pase a la segunda ronda de este torneo debido a la lesión del alemán Dominik Koepfer.

En la entrevista pospartido que estaba siendo escuchada por unas 24,000 personas, entre las que estaba Yatra, el tenista español confesó que ‘Vagabundo’ “es una canción que escucho mucho”, y seguidamente se atrevió a entonar parte del tema.

It begs the question 🤔 pic.twitter.com/cHYgZkedhl — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2023

Este momento dio cierre a una historia entre Carlos Alcaraz y Sebastián Yatras, que comenzó hace algunas semanas cuando el tenista invitó al artista a jugar un partido juntos mediante una videollamada, a lo que este último dijo que acetaría si el otro cantaba una parte de la mencionada canción.

“Vos cantas conmigo, por lo menos el ‘nananá'”, le dijó el colombiano en su momento, a lo que el español respondío inmediatamente con un: “Me lo pienso… vale, acepto”.

La primera de dichas promesas se cumplió el pasado miércoles cuando Alcaraz y Yatra formaron parejas para enfrentar y derrotar en un juego a la dupla estadounidense conformada por el tenista Frances Tiafoe y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

“Carlos es lo máximo. Nos la llevamos muy bien desde hace mucho tiempo. También le agradezco que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional… Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido”, expresó el colombiano a la agencia de noticias EFE tras aquel partido de exhibición que recaudó fondos para Ucrania.

“Estoy súper agradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron“, agregó el artista, quien además fue la estrella el viernes del concierto “Sounds of the Open” en el recinto neoyorquino.

