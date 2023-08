Juanes, hablando de su depresión, busca incentivar a que se hable del tema, porque con la guía correcta se puede llevar una vida plena y feliz

A través de Instagram Juanes compartió un fuerte mensaje con el que no sólo abre su corazón exponiéndose a sí mismo, también se inspira en la necesidad de enviar palabras de motivación para todos aquellos que como él están luchando diariamente contra la depresión.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto”, dice el famoso cantante colombiano en Instagram, quien después agregó: “Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”.

La publicación en la red social empieza con una fotografía en blanco y negro en donde Juanes aparece sólo y meditabundo. En la siguiente, nos encontramos con una redacción en letras blancas con fondo negro en donde expresa empieza a liberarse públicamente con sus fans: “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”.

Su escrito además destaca algo que es muy cierto y es que más allá de cualquier problema de vida o de salud, en efecto “nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros”. Pero en ocasiones pretendemos saber, porque nos dejamos ir por las apariencias, y en esta declaración de Juanes, nos damos cuenta de nuevo que no “todo lo que brilla es oro”.

Muchos famosos o no famosos sufren de manera silenciosa. Meses atrás el mundo del espectáculo soltó las alarmas luego de que Alejandro Sanz admitiera que no estaba bien con palabras muy claras: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Juan Esteban le habla a su público y expone su batalla constante

El intérprete de “La Camisa Negra” dejó en Instagram un post que contiene una fotografía y tres páginas más en las que habla directamente con sus fans sobre todo lo que ha tenido que afrontar en los últimos años. En donde explica que en sus años de popularidad máxima, por fuera podía verse como un hombre triunfador y exitoso, pero por dentro no era más que un hombre derrotado y desilusionado.

Esta es una de las grandes verdades que esconden muchos artistas, los millones de seguidores o de reproducciones en sus canciones no aseguran la felicidad plena, esa es sólo una cara, la profesional, que en ocasiones nada tiene que ver con la personal.

Juan Esteban Aristizábal Vásquez, nombre real del cantautor, también aseveró que “todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión“.

Este malestar consigo mismo lo llevó a descuidarse y a buscar consuelo en el alcohol, pero admite que esta decisión fue pésima y que el resultado fue peor. “Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario”.

Leyendo todo lo que Juanes compartió en Instagram, la pregunta que golpea nuestra mente es, ¿cómo logró salir de este “bache emocional”, cómo volvió a reconstruirse, rearmarse a sí mismo? Según desveló lo hizo hablando, buscando ayuda y apoyándose en su familia, tanto en su madre como en su esposa, en sus hermanos y en su entorno más cercano.

Viendo lo visto y vivido lo vivido el intérprete de “A Dios le pido” le ha querido dejar un mensaje fuerte y claro a todos sus seguidores: “Recuerden, todos podemos sufrir de depresión y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”.

Si actualmente padeces depresión busca ayuda, comunícate con un centro de ayuda para crisis, estos suelen funcionar las 24 horas. Recuerda que existe una la “National Suicide Prevention Lifeline”, que proporciona ayuda gratuita y confidencial a las personas en crisis.

