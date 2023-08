Julián Gil le envía mensaje de amor a Marjorie de Sousa y a su hijo: “La verdad es que los quiero mucho… que el tiempo acomode las cosas”

Julián Gil responde a las declaraciones de su ex Marjorie de Sousa, quien dijo estar abierta a que haya un reencuentro del argentino con su hijo Matías siempre y cuando “venga desde el amor”, por lo que el actor está esperando su llamada y totalmente dispuesto.

“Me parece perfecto que se los haya dicho a ustedes, pero de alguna manera pienso que si se lo tiene que decir a alguien es a mí, pero esperando esa llamada ¡claro que sí! Si es desde el amor como dice ella, ¡también!”.

Incluso Julián manda un mensaje de cariño a la venezolana y a su pequeño de 6 años. “Que los quiero mucho. La verdad es que los quiero mucho y bueno, que el tiempo acomode las cosas como tiene que ser; que los quiero mucho a todos, a ella, al nene, a todos los quiero mucho”.

El ex conductor de “Siéntese Quien Pueda” inaugura su primer restaurante en la Ciudad de México, ‘Isola’, donde recuerda que desde su juventud estuvo muy cercano a la industria y es una de sus pasiones.

“Es como un sueño cumplido, es el resultado de muchos sacrificios.

“Mi primera oportunidad con 15 años, mi primer trabajo fue lavando platos, fui ascendiendo; de lavaplatos pasé a ayudante de cocina, a cocinero, después me fui al salón, conozco todas las áreas de los restaurantes. Inclusive mi primer restaurante lo tuve a los 25 años, es una industria, es un negocio que me apasiona y que conozco muchísimo”.

Julián planeaba casarse con Valeria Marín este año; sin embargo, tendrán que esperar algunos meses para hacerlo.

“El anillo está allí, ya nosotros de alguna manera estamos casados. Nos sentimos casados, nos sentimos que somos una pareja.

“Queríamos casarnos en este año, pero entre el proyecto que estoy, que es un proyecto bastante ambicioso y el trabajo de ella, queremos hacerlo para el año que viene, quizás a mediados del año que viene, pero la verdad es que no hay prisa”.

Por su parte, Valeria dice que podrían tener una boda espontánea que sorprendería a sus familiares y seguidores.

“En un ‘alocón’ (locura) en Las Vegas, seguramente algún día les daremos una sorpresa, no sabemos. La verdad es que no lo hemos platicado, como dice Juli, ya estamos más comprometidos, más casados, disfrutando el compromiso, no hay prisa de casarnos. El hijo y el segundo y luego el divorcio, de verdad que no hay prisa para eso, estamos muy felices y disfrutándonos como pareja a full”.

