Luis Fonsi habla sobre su divorcio con Adamari López y asegura que él nunca la abandonó

La historia de Adamari López y Luis Fonsi siempre ha generado gran expectación en el público. Su matrimonio duró alrededor de cuatro años, estuvieron juntos como marido y mujer desde el año 2010 hasta 2014. Su divorcio fue muy sonado porque fuertes rumores de infidelidad señalaron al cantante puertorriqueño.

Desde su separación Fonsi se mantuvo siempre en silencio, nunca buscó a los medios de comunicación para dar declaraciones sobre su divorcio con Adamari López y se limitó a responder cuando se sintió atacado a raíz del libro que ésta publicara en 2012, “Viviendo”.

En una entrevista reciente con “El Molusco” Fonsi ha explicado la razón por la cual nunca quiso hablar sobre su separación, pero es importante añadir que él en ningún momento aclara las razones de su separación. Ratifica que “Pasa la Página “Panamá”” no tiene nada que ver con Adamari, su ex esposa, pero sí admite que el tema es un completo desahogo.

“La canción va dedicada a mucha gente”, dice Fonsi. Pero el intérprete de “Despacito” también ha sido muy honesto al decir que él sabía que esto iba a pasar, que la gente automáticamente iba recordar su pasado con Adamari López. “Yo sabía que esto venía, bobo no soy. Pero mi mensaje es mucho más grande que una sola persona”, dice el cantante.

Fonsi también asegura que la canción no es una indirecta sino una dedicación directa a todas aquellas personas que pasan los años y siguen hablando de lo mismo, porque no han podido pasar página.

Ante la declaración de Fonsi el “Molusco” aprovecha la oportunidad para comentarle a éste que cada vez que Adamari ha dado alguna declaración en la que ha hablado de Fonsi, la noticia se hace, se le da cobertura y obviamente la ponen en las plataformas de éste. Pero el comentario del comunicador nace porque justamente lo que muchos le dicen a la puertorriqueña en la sección de comentarios es “pasa la página”. Por esta razón el “Molusco” admite que no es una locura que la gente pensara que el tema era para ella. Fonsi ante toda esta narrativa de su entrevistador sencillamente guarda silencio.

La reflexión aparte es que cuando se dice que el tema va más allá del pasado de su interprete y compositor, es porque la historia de Fonsi y Adamari es conocida, según ellos, sólo en México, Puerto Rico y en Estados Unidos. Pero cuando hace promoción del tema en países como España, Argentina y porqué no decir, Colombia, nadie le pregunta por la ex conductora de “Hoy Día” de Telemundo.

El cantante Luis Fonsi junto a Adamari López. / Getty Images. Crédito: Paul Hawthorne | Getty Images

Esta es la verdad de Luis Fonsi detrás de su divorcio…

El Molusco realiza en esta entrevista un orden cronológico sobre la relación de Luis Fonsi con Adamari López, la cual se puede resumir, como él hizo, así: se hicieron novios, llegó la enfermedad, Adamari sanó y luego se casaron. Es ahí cuando el entrevistador desvela lo que considera la primera gran mentira detrás de la construcción pública que se realizó en torno al cantante, es decir que éste nunca abandonó a una mujer enferma.

Sobre la reflexión que presenta su interlocutor Fonsi sonríe para después decir: “Mira yo no he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón porque calle -es- porque yo podría decir cualquier cosa y no me iban a creer. Iba a quedar yo como el malo”. Admite que por esta razón decidió quedarse con la boca cerrada y no hacerme la víctima. “Por eso me incomoda hablar de esto, porque ya terminó y yo pasé página, porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo…”, dijo el intérprete de “Yo no me doy por vencido”.

Sobre tener a la opinión pública en su contra, por cómo se llevó acabo su divorcio, éste decidió aceptar todos los golpes callado. Lo único que sí hizo, y aquí lo retomó, fue el comunicado en donde exponía los hechos, aceptando que luego de cuatro años de casado, decidió divorciarse porque simplemente ya no era feliz.

Luis Fonsi fue categórico al decir que pese a todo, ni ahí, ni nunca hablaría ni revelaría nada malo sobre Adamari López, porque no está dispuesto a decir ni una sola cosa negativa de ella, “nunca lo hecho ni lo voy hacer”, dijo rotundo. Sus razones para actuar de esta forma, según agregó, son porque decidió quedarse con los momentos bonitos que vivió junto a ella, que fueron muchos.

Lo que sí recalcó es que él nunca abandonó a Adamari López.

Mira aquí la entrevista completa con “El Molusco”:

