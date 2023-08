Luis Fonsi rompe el silencio y habla sobre el fin de su matrimonio con Adamari López: “No era feliz”

Luis Fonsi después de 13 años rompe el silencio. El cantante boricua habla sobre lo que fue el final de su matrimonio con Adamari López, con quien estuvo casado desde 2006 hasta el 2010.

El famoso intérprete de ‘Despacito’ visita Puerto Rico, asiste como invitado al podcast de ‘El Molusco’ y releva muchos de los detalles de lo que fue la etapa final de su amor con la presentadora y actriz boricua.

Esta entrevista llega en medio de la polémica que rodea a la los ex esposos, pues se asegura en redes sociales que el tema ‘Pasa la página’ es una ‘indirecta’ de Luis Fonsi para Adamari López, quien en medio de la ola de comentarios no pierde la oportunidad de reaccionar y dice: “Deja de decirme que debo y que no debo hacer. Yo no hago caso”.

Luis Fonsi en esta entrevista habla sobre lo que él vivió en ese momento de su vida. “Yo tengo 14 años calladito y la razón por la que calle es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer”, comienza diciendo sobre lo que fue el final de su matrimonio con Adamari López.

El cantante, aunque sacó un comunicado en su momento, precisa que él decidió en ese momento ‘agarrar los golpes’. “Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciar, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Sí hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’. ¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo no me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos”, expresa Fonsi en la entrevista.

¿Luis Fonsi abandono a Adamari López?

Luis Fonsi al hablar del fin de su relación con Adamari López pone sobre la mesa la palabra ‘abandono’. El cantante boricua señala que esa palabra no forma parte de la historia real de lo que fue el fin de su matrimonio con la presentadora y actriz.

“Cuando yo escucho la palabra ‘abandono’. Es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se creó. Chévere para una novela, pero aquí nunca jamás hubo abandono”, dice el intérprete de ‘Abrazar la vida’.

