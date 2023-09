Ana Bárbara responde a la demanda de su hermano: “Mis canciones son mis canciones y no tengo nada más qué demostrar”

Hace un par de días surgió la noticia de que Francisco Ugalde, hermano de Ana Bárbara, emprendió acciones legales en su contra. ¿La razón? Según afirman algunos medios mexicanos, esto se debe a que según él, la intérprete de “Bandido” no le ha dado créditos de autoría de varias de sus canciones.

La reacción de Ana Bárbara no se ha hecho esperar. Ésta conversó con las cámaras del programa de Televisión Azteca, “Ventaneando” para asegurar que esta situación no le preocupa en lo más mínimo, y que está dispuesta a defender a capa y espada sus canciones, según reportó Mezcalent. Una de las principales razones que le ha permitido a la hija de don Antero Ugalde mantener la calma es el hecho de saber que su hermano no tiene pruebas para demostrar parte de su supuesta autoría en sus canciones.

“Siempre ha sido desafortunado tener que lidiar desde el año pasado con una cuestión mediática de gente gacha. Los momentos y situaciones desafortunadas te pegan, pues no soy de palo, pero también creo en la ley de causa y efecto, y me queda claro que están cayendo las cosas por su propio peso, está de demás ponerme a aclarar, mis canciones son mis canciones y no tengo nada más qué demostrar”, dijo Ana Bárbara según citó Mezcal Entertainment.

Pese a toda esta situación, Ana asegura estar muy contenta y sobre todo emocionada por su “Bandidos Tour” que dio inicio en Estados Unidos y pronto llegará a la República Mexicana.

