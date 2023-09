Karol G se borra el tatuaje de Anuel AA: ¡Hasta la vista, bebecito!

Karol G terminó su relación con Anuel AA en el año 2021 y de esa relación a los fans solo les quedaban las canciones que se hicieron mutuamente, los videos, las fotografías y los tatuajes. Sin embargo de esta lista ya podemos ir borrando los tatuajes porque “La Bichota” decidió ponerle fin a esta historia con su ex “bebecito” y borrar el nombre de Emmanuel que antes decoraba su mano.

El último post en Instagram de la colombiana demuestra que Emmanuel Gazmey Santiago ya no es parte no sólo de su vida, sino de su cuerpo. Antes en su mano aparecía el nombre de éste, “Emmanuel”, ahora del nombre ya no queda nada.

Parece que la intérprete de “Mi ex Tenía Razón” ha decidido poner en práctica “los consejos” de Luis Fonsi y hoy sí que “pasó la página”.

Es importante mencionar que a las dos fotografías compartidas en Instagram han reaccionado muchas celebridades, entre éstas aparece el nombre de la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y junto a ella el de otras famosas como: Erika Fernandez. Sin embargo, los que notaron la ausencia del tatuaje no fueron las celebridades sino los fans. “¡Se borró el tatuaje!”, exclamó una fan que además agregó: ” Amo. Eso mi bichota”. Otros más agregaron: “Sis is healed ❤️‍🩹💖 no more “Emmanuel” tattoo”.

Los seguidores de “La Bichota” sin duda celebran el paso de ésta, y es que borrarse un tatuaje es un proceso importante para cualquiera que haya vivido una historia de amor como la que ésta protagonizó con el reguetonero.

Al día de hoy, Anuel AA es noticia por la cantidad de directas e indirectas que lanza a la colombiana en relación a su pasado romance, sin embargo ésta ha decidido seguir adelante y responderle con su música con temas como: “Mañana será bonito” y “Mi ex tenía razón”. Recordemos que como Karol G, son muchas las intérpretes que escriben canciones para sanar, como ella Taylor Swift, Shakira, Chiquis, Becky G, Natti Natasha, Thalía, Christina Aguilera, Demi Lovato, Miley Cyrus, entre otras.

