“Mi hija no se suicidó, a mi hija la suicidaron”, madre de soldado Ana Basaldua tras informe de autoridades sobre causa de muerte en Fort Hood

Los padres de la soldado hispana Ana Basaldua Ruiz dijeron no creer la versión de las autoridades militares en la base Fort Hood en Texas de que la joven de 21 años se suicidó.

“Mi hija no se suicidó, a mi hija la suicidaron”, declaró su madre Alejandra Ruiz Zarco, a Noticias Telemundo.

“Ana Fernanda era una niña tan alegre y llena de vida. A ella se le hizo muy difícil darse cuenta de cuál era la realidad en el Ejército: es mucho el encierro, es bastante la presión psicológica, la presión física y laboral que ellos viven”, añadió su madre desde Tacámbaro, en el estado mexicano de Michoacán, de donde era originaria la muchacha.

El cuerpo de la joven fue hallado en un garaje de la base, renombrada Fort Cavazos. Las autoridades militares informaron que Basaldua se ahorcó con una soga.

Las expresiones de la mexicana se dieron luego de que la División de Investigación Criminal del Ejército (CID) concluyó que esa fue la causa de la muerte de la joven. En reporte final del deceso, al que tuvo acceso la referida cadena revela que Basaldua fue víctima de acoso sexual en varias instancias.

Según el documento, Basaldua, que se alistó en el Ejército en agosto de 2021 cuando tenía 18 años, fue asignada a la base en Killeen en diciembre de ese año.

Basaldua era ingeniera de combate de la 1ª División de Caballería.

Poco después, comenzó a quejarse con algunos compañeros y parientes de que era acosada por un consejero del equipo al que pertenecía. El hombre, cuya identidad no fue revelada, alegadamente se ponía celoso y se molestaba si la veía hablando con otros. Además se presentaba a su dormitorio sin avisar. La mexicana describió al militar como una persona “intensa” que la hacía sentir “asfixiada”.

Después de su muerte, el 13 de marzo de 2022, la base militar empezó a investigar las denuncias de acoso. El hallazgo revela una “relación inapropiada”. Las autoridades decidieron trasladar a la soldado de pelotón. Sin embargo, el supervisor fue ascendido de rango y asignado a otra brigada para que tuviera un nuevo comienzo como líder, detalla el informe.

La pesquisa además arrojó que Basaldua fue agredida físicamente en diciembre de 2022 por un sargento, con quien mantenía una relación. Sin embargo, no existe evidencia de que la joven presentó una querella oficial ante la cadena de mando. En marzo del mismo año, el militar, cuyo nombre tampoco se revela en el informe, admitió a los investigadores que “era posible” que en una ocasión intentara asfixiarla, pero alegó haberlo hecho “en son de broma”. En esa instancia, no se tomaron acciones disciplinarias contra el señalado. La familia de Basaldua está presionando para que al menos se incluya en su expediente una mención permanente de la agresión.

Al igual que en el caso por la muerte de la soldado mexicana Vanessa Guillén en el mismo recinto militar pero en abril de 2020 y a pesar de los cambios introducidos en los procedimientos a raíz del caso, el informe constata un ambiente permisivo y tóxico de acoso encabezado por hombres.

Un sargento mayor que reclutó a Ana Basaldua en California en 2019 y que fue entrevistado por los investigadores relató que mantenía contacto con la soldado y sabía que ella estaba siendo acosada por sus compañeros en la base militar. A juicio del sargento, que tampoco fue identificado, se debía a que Basaldua era una mujer en un campo dominado por hombres. El sargento indicó que, al momento de reclutar a Basaldua, le advirtió sobre las realidades de ingresar a un MOS (como especialista militar) dominado por hombres siendo una mujer.

Otro militar, excompañero de Basaldua en Fort Hood y actualmente destacado en Fort Stewart, Georgia, expresó que en una ocasión el sargento de su pelotón le pidió escoltar a la joven a un patio de vehículos porque los mecánicos hacían comentarios inapropiados a las mujeres y las hacían sentir incómodas.

Un excompañero del pelotón al que Basaldua fue movida tras las quejas de acoso sexual señaló que el sargento que lideraba el grupo favorecía a las mujeres en la unidad y notó que siempre pedía que sus conductoras fueran féminas. También afirmó haber visto un video en el que aparecía a una mujer bailando sobre el sargento, algo que para él era inapropiado.

La soldado le había confesado a parientes los incidentes de acoso de los que era víctima.

Semanas antes de su muerte, la militar habló con su madre sobre los constantes acercamientos inapropiados por parte de militares varones.

“Me dijo, ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pendej**’”, explicó Ruiz Zarco en declaraciones previas a la cadena hispana.

La última vez que habría hablado a fondo con su hija fue el 8 de marzo.

“Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, narró la mujer a Noticias Telemundo poco después de la muerte de su hija.

