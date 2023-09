VIDEO: Embarazada y su bebé vivos de milagro luego de que tornado por Idalia hizo volar auto y lo lanzó sobre otro en Carolina del Sur

Una embarazada de cinco meses y el bebé en su vientre sobrevivieron a un tornado en Carolina del Sur en medio del paso de la tormenta Idalia que volcó el auto que esta conducía.

Los hechos se reportaron la tarde del miércoles, horas después de que Idalia tocara tierra en el noroeste de Florida como huracán categoría 3.

El informe de Count on News 2 señala que Malaijah Smoke iba camino a su casa del trabajo cuando un pequeño tornado levanto su auto y lo lanzó a otro vehículo por la autopista US 52 hacia Goose Creek.

En ese momento, bandas de lluvia exteriores asociadas al sistema impactaban Lowcountry y provocaron múltiples advertencias de tornados durante la tarde.

“Yo vi muchas hojas cayendo. Yo vi que estaban empezando los vientos, pero nada muy loco. Como que se tornó borroso en un momento, y luego todo lo que supe es que mi carro se levantó en el aire y yo estaba literalmente colgando con mi cinturón de seguridad”, relató la sobreviviente.

Otros conductores que viajaban por la zona al momento del hecho capturaron el incidente en video, imágenes que se han popularizado en redes sociales.

Smoke sufrió heridas menores por las que fue tratada en un hospital cercano.

“Yo sí tenía un cristal en la nariz y no me había dado cuenta hasta que llegué al hospital. Y tengo dolor en la parte en la que se encontraba el cinturón…Y yo tenía algo de dolor en la parte del cinturón desde mi pecho a mi bajo vientre. No moretones, es solo dolor”, describió la embarazada.

Al momento, presenta dolor en el brazo y la espalda baja y un corte en la mano. Exámenes que se le hicieron al bebé por nacer arrojaron que se encuentra bien.

El conductor del vehículo que fue impactado por el de Smoke también sufrió heridas menores.

En el caso de Smoke, esta salió por una de las ventanas rotas por el tornado.

Un hombre se detuvo, la levantó del suelo y la acompañó hasta que personal de emergencia arribó a la escena. Otras dos mujeres también se detuvieron para auxiliar.

El Servicio Nacional de Meteorología en Charleston confirmó que un tornado EF0 (el más débil en la escala Fujita) se movió por el área a eso de las 12:22 p.m. La velocidad de los vientos del tornado eran de 75 mph y se movió aproximadamente 50 yardas.

“Puedes irte mañana. Estar hoy, no estar mañana. No tomes ese dicho por sentado“, exhortó al mujer a la ciudadanía tras el inesperado hecho.

