Alexa Grasso fue nominada como la mejor peleadora del año en los World MMA Awards

La peleadora mexicana de las artes marciales mixtas (MMA), Alexa Grasso, sigue demostrando que se encuentra en la élite de este deporte al compartir por medio de sus cuentas en las redes sociales que fue nominada a cuatro diferentes categorías de los World MMA Awards 2022-2023; dicha celebración reúne a los mejores peleadores del planeta para galardonarlos por el desempeño que realizan a lo largo del año al consagrarse como los más fuertes en los octógonos.

Grasso se ha consagrado como una de las mejores en su división durante el último año al ganar el cinturón de campeona de la UFC y se perfila como una de las firmes candidatas para ganar el premio a luchadora femenina del año; además de este galardón también se encuentra nominada a los premios de mejor rendición del año y mejor llave del año y luchadora revolucionaria del año.

“Quiero compartirles algo nuevo que me pasó. Cada año hay unos premios de MMA y es la primera vez en mi carrera que he sido nominada, y a parte en 4 categorías. De junio del 2022 a julio del 2023 (que es el periodo que se toma en cuenta para este evento) han sido meses de trabajo duro, muy muy muuuy! Y aunque no tengo idea de si ganaré el premio o no, solo les puedo decir que estoy extremadamente orgullosa de lo que estoy haciendo todos los días”, escribió la peleadora tapatía a través de sus cuentas en las redes sociales para mostrar lo orgullosa que se siente por ser considerada a cada uno de estos premios por el papel que ha realizado en sus combates durante el último año.

“Espero que mi historia de resiliencia pueda servir de un poco de motivación en sus vidas. El camino nunca es fácil, NUNCA, pero al exigirte en cumplir metas te haces más fuerte, más resistente, más inteligente y más feliz. Never give up #dearhardwork. Soy el resultado de mis coaches y todos mis compañeros”, agregó.

Alexa Grasso se ganó el reconocimiento mundial el pasado 4 de marzo luego de haber derrotado a Valentina Shevchenko en la celebración del UFC 285 y convertirse así en la nueva campeona de peso gallo. Ambas peleadoras se volverán a enfrentar en el octógono el próximo 16 de septiembre para disputar la defensa de su título y demostrar que es una de las mejores en su categoría.

