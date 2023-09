Madre chilena le pide ayuda al ‘Canelo’ Álvarez para que la apoye a combatir una rara enfermedad de su hijo

El boxeador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, es reconocido como uno de los pugilistas más importantes de todo el mundo gracias a la gran cantidad de títulos y combates que ha conquistado a lo largo de su carrera. Sin embargo, también es conocido por el gran corazón que posee para apoyar a las personas más necesitadas de diferentes países.

Ante este motivo el boxeador ha sido contactado por una madre chilena que le envió un video para solicitar su ayuda con el objetivo de poder salvarle la vida a su hijo, quien se encuentra atravesando una rara enfermedad que pone en riesgo su salud.

Por medio de las redes sociales se hizo viral un video en el que Vanessa, madre de Emiliano, le explica al tapatío la grave enfermedad por la que está atravesando este pequeño niño de caso dos años; en las imágenes le pide ayuda para que los apoyen a recaudar el dinero solicitado para poder empezar a aplicar el tratamiento que requiere su hijo y así poder salvarle su vida.

“Hola don Canelo, mi nombre es Vanessa y él es mi hijo Emiliano tiene un año ocho meses y él tiene una enfermedad degenerativa llamada atrofia muscular espinal. Es una enfermedad rara y muy catastrófica”, dice la madre de Emiliano.

En el video Vanessa afirma que el medicamento que necesita su bebé es el “más caro del mundo”, por lo que ha sido prácticamente imposible para ella haber logrado recaudar los $2,1 millones de dólares que se necesitan.

“Yo he luchado día y noche para poder conseguir el medicamento que él necesita para seguir viviendo, para mejorar su calidad de vida, pero no he podido, es mucha plata, son 2.1 millones de dólares, es un medicamento que vale lo mismo en todos lados porque lo hace solo un laboratorio”, concluyó.

Canelo Álvarez se enfrentará el próximo 30 de septiembre en la ciudad de Las Vegas contra el estadounidense Jermell Charlo, con quien disputará sus títulos de campeón indiscutido de los supermedianos en lo que será su regreso a los cuadriláteros.

Sigue leyendo:

–Canelo Álvarez se plantea competir en la categoría peso crucero para seguir ampliando su palmarés

–Una mina de oro: La millonaria suma de dinero que ganó el Inter Miami desde la llegada de Lionel Messi

–Amaury Vergara enfocado en dominar a la selección de México: “Chivas tiene que ser la base de la selección”