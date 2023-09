Representante republicano de visita en Puerto Rico para evaluar posible transición de PAN a SNAP como parte de “Farm Bill 2023”

NUEVA YORK – El presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, se encuentra de visita en Puerto Rico para evaluar la viabilidad de que los ciudadanos estadounidenses en la isla participen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), mejor conocido como “cupones de alimentos”.

El republicano indicó que estando en la isla evaluará la propuesta para transicionar del PAN (Programa de Asistencia Nutriconal) a SNAP.

En su visita este fin de semana, el político encabeza varias reuniones con las partes involucradas en la administración del PAN.

En resumen, el funcionario busca examinar cómo las autoridades locales han estado avanzando en los procesos para facilitar la transición en caso de que finalmente la misma se apruebe en el Congreso.

Un reporte de El Nuevo Día este jueves indica que la evaluación se hará “a través del lente de la responsabilidad fiscal y la viabilidad política”.

La llegada de Thompson a la isla es parte de una serie de visitas que ha estado realizando en estados de Estados Unidos para recabar el sentir de los ciudadanos sobre las disposiciones que podrían estar incluidas en la estancada “Farm Bill” (Ley de Agricultura 2023). Las más recientes sesiones informativas fueron en Missouri y Wisconsin.

Actualmente, el PAN funciona como una subvención en bloque con un límite de cerca de $2,000 millones cada año que lo administra en Departamento de la Familia a través de Adsef (Administracion de Desarrollo Socioeconómico de la Familia).

Los fondos del PAN le permiten a residentes de bajos recursos en la isla obtener alimentos no preparados en tiendas precalificadas y mercados. Para ser elegibles al programa, los solicitantes deben probar sus ingresos y la composición del hogar, entre otros requisitos. Los solicitantes deben cumplir con un límite de ingreso neto que varía según la cantidad de personas en el hogar.

Los beneficiarios del programa reciben, en promedio, 40% menos de dinero que sus contrapartes en territorio continental cada mes debido a la disparidad.

Datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, entidad en la isla enfocada en el estudio de la pobreza, arrojan que hasta mayo del año fiscal 2022, la subvención en bloque del PAN para Puerto Rico tendría que ser 57% más alta para equipararse con los beneficios por persona en Estados Unidos.”Para que los beneficios en Puerto Rico se equiparen con los de Islas Vírgenes de Estados Unidos, se necesitaría un aumento de 131%”, añade el reporte en su sitio web.

Según el Departamento de Agricultura federal (USDA), si Puerto Rico transiciona a SNAP, más personas serían elegibles y recibirían el doble de dinero de lo que reciben ahora para alimentos.

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, quien acompañó a Thompson en sus paradas por la isla, indicó en un comunicado en sus redes que el cambio ayudaría a los puertorriqueños a enfrentar la crisis económica agravada por desastres naturales como huracanes.

“Debido al financiamiento limitado, el PAN no puede ajustarse automáticamente a las fluctuaciones de la demanda, incluidas aquellas relacionadas con emergencias. Eso se vio luego de desastres como el huracán María y la pandemia del COVID-19 que requirieron de acción por parte de la comisionada para que se aprueben más fondos. Si ocurre un desastre en los lugares que hay SNAP, ese aumento es esencialmente automático“, explicó la comisionada residente.

“Cambiar del PAN al SNAP traería más dinero a los beneficiarios, llegaría a más personas. Sería una herramienta para salir de la pobreza y recibir más fondos de manera automática cuando ocurre un desastre. Por eso lo hemos impulsado y es parte de nuestras prioridades”, añadió en una publicación en su cuenta de Facebook en la que incluyó imágenes con la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, y el administrador de ADSEF, Alberto Fradera, en una oficina de la agencia en Carolina.

La funcionaria del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) que podría enfrentarse al actual gobernador Pedro Pierluisi en primarias para aspirar a esa posición, añadió que sigue de cerca las discusiones en el Congreso sobre la Ley Agrícola que expira el 30 de este mes.

“El sector agrícola es fundamental para nuestra subsistencia. Sin embargo, debido a que importamos cerca del 80% de los alimentos que consumimos, somos particularmente susceptibles a la propagación de plagas y enfermedades de las plantas. Por eso impulsamos que se incluya en la Ley Agrícola, medidas para que nuestros cultivos se tomen en cuenta en los programas federales; mitigar cualquier proliferación de enfermedades de los cultivos que puedan diezmar la producción; atención y respuesta durante desastres; herramientas para la producción agrícola y otros”, expuso González sobre el caso de Puerto Rico.

A pesar de que el tiempo corre, ni la Cámara de Representantes ni el Senado han aprobado sus versiones de la ley, por lo que se espera que los legisladores necesiten tiempo adicional y pidan una extensión.

El comité que preside Thompson en la Cámara es uno de los que se supone que avance con la discusión de la “Farm Bill” en ese cuerpo legislativo, pero ese proceso también está retrasado.

El estatuto que se renueva cada cinco años es importante debido a que establece, entre otras cosas, los montos de financiamiento y requisitos para programas de agricultura, seguros y asistencia en desastres.

El impacto del Farm Bill no se limita a Estados Unidos y sus territorios, también afecta el comercio exterior y programas internacionales de ayuda alimentaria que incluyen “Food for Peace” y “Food for Progress”, entre otros. Adicional, destina fondos para el financiamiento de investigaciones sobre agricultura y políticas alimentarias en colegios, universidades e instituciones privadas.

Aparte del tranque general en la Legislatura, no hay certeza de que haya consenso en el Congreso para incluir legislación para que Puerto Rico transicione de PAN a SNAP.

Varias iniciativas legislativas en Washington D.C. buscan garantizar que Puerto Rico participe en igualdad de condiciones con los estados en el programa que busca reducir la inseguridad alimentaria.

Una de estas es la H.R. 253 o Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico, presentada precisamente por González.

La legislación fue referida al Subcomité de Nutrición y Agricultura extranjera y Horticultura.

En el Senado, se encuentra su equivalente, el S.4967 que fue presentado por Kirsten Gillibrand, de Nueva York.

La medida fue referida al Comité de Agricultura, Nutrición y Ciencias forestales.

