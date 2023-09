Pepison: Imágenes de Pepe Gámez y Madison Anderson en Isla Mujeres

Pepe Gámez y Madison Anderson están disfrutando de su relación amorosa, la cual desde varias semanas atrás viven de manera público por medio de sus redes sociales, con la intención de complacer a los cientos de miles de fans que poseen y que creyeron en su amistad desde el día uno. Ahora sabemos que la pareja está disfrutando de días de sol, arena y mar en Isla Mujeres.

El actor de “Juego de Mentiras” subió una serie de imágenes y videos en donde se puede apreciar que junto a él está la boricua, ganadora de La Casa de los Famosos 3, quien además comentó la publicación dejándole este mensaje a su amado: “My favorite thing to do with you”. Juntos, como dice Pepe en su post, están construyendo historias.

Madison por su parte ha dejado un breve video, también en IG, pero la sección de historias, en donde se ve cómo Pepe camina hacía, ella por detrás, mientras ésta se graba de frente a la cámara desde la piscina.

En Tik Tok las fans de Pepison están felices y reviviendo cada uno de los momentos que como amigos nos dieron dentro del 24/7 de LCDLF 3, y celebran que toda la telenovela que se fue creando por ellos ahora sea toda una realidad.

Muchos quisieran que así como Nicola Porcella y Wendy Guevara van a tener una telenovela producida por Juan Osorio, también Pepe y Madison recibieran dicha oportunidad por parte de Telemundo, sin embargo, parece que esta oportunidad no llegará para ellos y por ello han tenido a bien abrirse más a través de Tik Tok, Twitter, Instagram y Facebook. Es más, parece que están evaluando crear contenido para YouTube, también.

Sigue Leyendo más de Pepe Gámez y Madison Anderson aquí:

· Madison Anderson hace una confesión sobre su relación amorosa con Pepe Gámez con tierno video

· Madison Anderson y Pepe Gámez confirmaron su relación sentimental con tiernas fotos

· Pepe Gámez aclara lo sucedido con Aleida Núñez y el romance que sostenían