Raúl González habla de la difícil situación que atraviesa: “No me he sentido bien del todo”

El presentador de televisión Raúl González, así como cualquier otro ser humano, a veces se ve envuelto en diversas situaciones como la tristeza por la partida de un ser querido, y es que esta vez hizo público todo lo que siente por no tener a una persona a su lado.

El venezolano expresó que es inevitable sentir ese vacío que dejó su progenitor desde el momento de su partida física, así como desearía poderlo ver para que nuevamente le pusiera la bendición y le diera un fuerte abrazo como solamente él lo sabía hacer. Por ello, detalló que no se encuentra “bien” completamente, debido a los pensamientos que lo han embargado.

“Hace un par de días que no me he sentido bien del todo. Hoy, antes de poner la cabeza en la almohada, admito que tiene que ver con todo lo que extraño y añoro a mi papá. Cuánta falta me haces, mi viejo. Tu humor y amor incondicional, tu experiencia, consejos y sabiduría. Se te extraña tanto aquí… La bendición y un abrazo hasta el cielo. No nos sueltes”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para enviarle algunos mensajes donde intentaron hacerlo sentir mejor, debido a este nuevo capítulo que está viviendo, y es que varios de los que opinaron han pasado por algún hecho similar y lo entienden a la perfección. Por ello, las expresiones de solidaridad no se hicieron esperar.

“¡Qué parecido con el mi Rauliiii! El amor de Estrella por él está sobre todas las cosas. Ameren”, “Te abrazo fuerte Rauli. Ese sentimiento no se va nunca del todo. Te quiero”, “Imposible no extrañarlo, pero sé que está contigo y siempre en tu corazón, abrazo grande”, “Un gran SEÑOR!!! ¡Dios lo tiene en su Santa Gloria! ¡Les mando mil abrazos llanitos de amor, mi Rau!”, “También extraño a mi mamá. No supero su ausencia y extraño sus pláticas y consejos. Pero tenemos que aprender a vivir con la ausencia de nuestros seres queridos”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

