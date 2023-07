¿Raúl González fuera de ‘Despierta América’? El conductor se ausentó sin explicación alguna

La audiencia del programa ‘Despierta América‘ ha manifestado su preocupación, debido a que en lo que va de semana el conductor Raúl González no asistió al espacio matutino para contagiar con su alegría a quienes lo sintonizan día tras día para mantenerse actualizado con el contenido que se mantiene en tendencia.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018 Migbelis Castellanos, este lunes y martes dijo presente en el matutino de Univision, hecho que llamó mucho la atención, debido a que el resto de sus compañeros no han mencionado nada sobre la ausencia del venezolano.

A su vez, González a tempranas horas de este martes subió un video a la red social de la camarita, donde cuenta con más de 432,000 seguidores, al tiempo que compartió un mensaje motivacional mientras iba caminando, forma en la que ha demostrado que le gusta mantenerse saludable.

“Te invito a escuchar mi mensaje de hoy. Me lo dijo alguien a quien quiero y admiro mucho. Por eso, hoy lo comparto con ustedes. Un abrazo. Feliz día. Los sueños se cumplen… @la_formularg ya está en AMAZON. Ya puedes encontrar en Amazon nuestras cápsulas que dan energía y queman grasa y nuestra proteína de chocolate de la Fórmula RG. Entra YA a AMAZON, busca LA FÓRMULA RG y Súmale a tu VIDA”, fue el mensaje que acompañó el video matutino.

Las preguntas en su perfil de Instagram abundan y es que muchos desean conocer lo que sucedió con él, debido a que parece que no se encuentra de vacaciones y de manera repentina dejó de asistir al canal. Los internautas se mantienen esperando una pronta respuesta y es que ninguno ha corrido con suerte para conocer lo que sucede.

“Raúl, ayer no fuiste a despierta América”, “Cuídate Raúl! Luces demacrado y sería injusto, no te lo deje saber. Éxitos y bendiciones infinitas”, “¿Será que ya no está en despierta América?”, “Ya no estás en despierta América ¿Por qué?”, “Qué pasó con Despierta América”, “Te extrañamos mucho en Despierta América. ¿Qué pasó?, no es lo mismo sin ti”, “Te extrañamos en el show de Despierta América. Extraño tu energía en las mañanas”, fueron algunas de las reacciones que se han registrado en el post.

Sigue leyendo:

· Migbelis Castellanos se convierte en el reemplazo de uno de los conductores de ‘Despierta América’

· Raúl González es fuertemente criticado por imitar a Peso Pluma en ‘Despierta América’

· Raúl González no lo pudo evitar y rompe en llanto en ‘Despierta América’ tras la pérdida de un ser querido