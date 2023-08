Raúl González es víctima de fraude y alerta que su nombre es usado para estafar

La tecnología nos sorprende diariamente debido a que con el transcurrir del tiempo van dando ciertos avances y muchos los terminan aprovechando. Sin embargo, no todo es positivo y en ocasiones suele ser negativo, más cuando se trata de engañar a las personas, hecho que se registró con Raúl González, Adamari López y Dr. Juan Rivera.

Luz María Doria, productora del programa ‘Despierta América‘ decidió realizar un trabajo especial sobre este tema tan delicado, donde personas reconocidas en el mundo televisivo terminan siendo usadas por internautas para engañar a terceros y así poder obtener dinero de una manera sencilla.

“Este tipo de fraudes comienza en redes sociales con el propósito de que compres algo, como ropa, productos de belleza, siendo los productos médicos o suplementos los más atractivos para estafas. Raúl González también se ha visto afectado por este tipo de estafas en redes sociales”, se escucha mencionar en el reportaje.

El venezolano desde hace algún tiempo viene atravesando esta compleja circunstancia. Por ello, vio la oportunidad de aclarar lo que está ocurriendo mientras usan su nombre: “La gente comenzó a escribirme a decirme ‘me estafaste, no me llegaron las gomitas, no me llegaron las pastillas’ y yo digo ‘¿qué es esto si yo no vendo eso?'”.

González explicó que hasta la fecha no ha tomado “ningún tipo de acción legal”, debido a que no avanzan con las medidas pertinentes para resolver este tipo de hechos, donde muchos terminan perdiendo.

“Las redes sociales que dejan que se publiciten estos productos falsos hasta donde sé no hacen absolutamente nada. Conozco gente que ha perdido cientos de miles de dólares en demanda“, añadió en el programa matutino de Univision.

Internautas se alertan y reaccionan ante las estafas

“Por eso yo no creo en esos propagandas o avisos que muestran en Facebook de la venta del Dr. Juan”, “Entonces ¿Dónde puedes comprar los productos originales?”, “Ojo, las plataformas se comunican y no respetan la privacidad de sus usuarios por eso estoy metido hasta el cuello por denunciar, pero solo“, “¿Y ustedes no son estafadores con sus productos?”, “Gracias por hacernos conocer y estar alertas”, fueron algunas de las reacciones registradas.

