Todo listo para la carrera por “La Orejona”: Calendario y partidos más importantes de la nueva edición de la Champions League

La Champions League llegó a su edición número 69 y comenzará el próximo 19 de septiembre su fase de grupos, en lo que será una nueva temporada de la competición de clubes más prestigiosa del mundo donde el Manchester City buscará defender el título que consiguió por primera vez en su historia en la pasada temporada.

El martes 19 de septiembre comenzará la fase de grupos y el sábado 1 de junio de 2024 se jugará la final en el estadio de Wembley en Londres, Inglaterra. La fase de grupos se jugará entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2023, mientras que la fase eliminatoria se disputará entre el 13 de febrero y el 1 de junio, día en el que se disputará la final en Wembley.

Fechas de las jornadas y partidos más importantes

Jornada 1 | 19-20 de septiembre de 2023

PSG vs Borussia Dortmund

Milan vs. Newcastle

Bayern Múnich vs Manchester United

Jornada 2 | 3-4 de octubre de 2023

Inter vs. Benfica

Napoli vs. Real Madrid

Porto vs. Barcelona

Jornada 3 | 24-25 de octubre de 2023

Sevilla vs. Arsenal

PSG vs. Milan

Newcastle vs. Borussia Dortmund

Jornada 4 | 7-8 de noviembre de 2023

Milan vs. PSG

Arsenal vs. Sevilla

Jornada 5 | 28-29 de noviembre de 2023

Barcelona vs. Porto

Real Madrid vs. Napoli

Benfica vs. Inter

Jornada 6 | 12-13 de diciembre de 2023

Manchester United vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. PSG

Newcastle vs. Milan

Así se jugará la fase eliminatoria

Los partidos de ida de los octavos de final se jugarán los días 13 y 14 y 20 y 21 de febrero de 2024, mientra que los juegos de vuelta se disputarán los días 5 y 6 y 12 y 13 de marzo de 2024.

Por otro lado, la ida de los cuartos de final se jugará el 9 y 10 de abril de 2024 mientras que la vuelta se jugará el 16 y 17 de abril de 2024.

La ida de las semifinales se jugarán los días 30 de abril y 1 de mayo, mientras la vuelta se jugarán los días 7 y 8 de mayo de 2024. La final se jugará el 1 de junio de 2024.

