¿Elecciones presidenciales en 2024 sin Biden ni Trump? El gobernador Chris Sununu opina que eso es probable

¿Es posible que las elecciones presidenciales del año 2024 no tengan al expresidente Donald Trump ni al actual mandatario nacional Joe Biden como candidatos? Chris Sununu, el gobernador republicano de New Hampshire, parece pensar que sí, de acuerdo con una entrevista que ofreció a la cadena de noticias NBC News.

En una entrevista ofrecida a Chuck Todd en el programa “Meet The Press” de NBC, Sununu opinó que hay una “buena probabilidad” de que ni Trump ni Biden sean los candidatos presidenciales del año 2024.

“No va a ser así. Mira, creo que hay una buena probabilidad de que ninguno de ellos realmente esté en esa boleta“, dijo Sununu a Chuck Todd de NBC en “Meet the Press”.

Asimismo, el gobernador republicano dijo que hasta 70% de los estadounidenses se sentirán “políticamente sin partido” si Biden y Trump están en la boleta en la elección del próximo año.

“Creo que Trump puede perder mucho si lo reducen a uno contra uno”, agregó. “Creo que van a surgir muchas cuestiones con el presidente Biden en el próximo año y muchas oportunidades para que los demócratas encuentren otro candidato”.

Sununu también descartó una candidatura de terceros para la presidencia, diciendo que quería centrarse en asegurarse de que “el Partido Republicano sea la mejor versión de sí mismo“. También aseguró que optó por no postularse en la concurrida primaria republicana.

“Y eso es todo con las noticias de ayer sobre Donald Trump, y un conservador que pueda cumplir con todas las políticas que Trump presentó y con las que estábamos de acuerdo, pero simplemente no pudo lograr”, dijo. “No solucionó la frontera. No logró la disciplina fiscal. No drenó el pantano. Son ideas geniales. Pero pongamos a un conservador que realmente pueda hacerlo”.

