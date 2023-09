Jorge Masvidal se declara “fan de Canelo Álvarez” y afirma que le gustaría verlo enfrentar a David Benavídez [Video]

El luchador de MMA, Jorge Masvidal se sinceró sobre su pasión por el boxeo en una entrevista concedida a ‘La Opinión’, en la que se declaró como fan del méxicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, a quien ve como “el rostro” de este deporte y uno de los mejores de su generación.

“‘Canelo’ ha sido el rostro del boxeo por un largo tiempo y no porque sabe hablar o dar entrevistas, sino porque viene a pelear y es violento”, expresó Masvidal al tiempo que indicó que el púgil mexiano sabe cómo brindar un espectáculo y cumplir con las expectativas de los seguidores.

“Yo soy igual al hombre que está trabajando en construcción rompiéndose la espalda y el fin de semana quiere olvidarse de todo y perderse en la pelea, y ‘Canelo’ hace eso, te hace perderte en la pelea. ‘Canelo’ lo da todo, es un tipo que se está entrenando para ser un perro, es un gallo de pelea. Cuando él entra ahí (en el cuadrilátero) es para matar o ser matado. Yo soy siempre un gran fan de ‘Canelo’”, puntualizó.

Teófimo López “tiene potencial”

Por otra parte, el luchador de 38 años, indicó que existen otros buenos peleadores de la nueva generación y destacó el nombre de Teófimo López. “Me encanta ese tipo, acaba de ganar otro cinturón en 140 libras. Yo creo que si todo está bien con él mental y físicamente, puede llegar bien lejos. Él tiene ciertas cualidades que lo hacen ser bien especial, va a ser difícil que sea la nueva cara del boxeo, pero quién sabe, él tiene mucho potencial”, opinó.

En ese sentido, mencionó a varios de sus favoritos en las 140 libras, entre los que destacan Gervonta Davis, Devin Haney y Shakur Stevenson.

También se refirió al mexicoamericano David Benavídez y dejó saber que le gustaría verlo en un combate con Saúl Álvares: “Lo vengo viendo las últimas seis o siete peleas y wao, sobre todo la del Caleb Plant, a quien también sigo. Pero si te soy sincero, me gustaría ver a Benavídez contra Canelo, creo que esa podría ser la mejor pelea que hemos visto en un largo tiempo”.

Pelea entre Canelo y Masvidal

Por otra parte, se le preguntó a Jorge Masvidal sobre los rumores que surgieron sobre una posible pelea de boxeo entre él y Saúl Álvarez, a lo que este respondió que nunca se dió porque no recibió una oferta económica para ello.

“Yo no soy un boxeador y si lo hacía era porque me estuvieran dando un cheque de por medio. Si me hubieran dado un cheque para pelear con Canelo, lo hago garantizado”, comentó el estadounidense con raíces latinas.

Asimismo, explicó la que habría sido su estrategia en esa pelea: “Yo no soy ningún boxeador, así que tengo que cogerlo rápido, en los primeros tres o cuatro rounds porque Canelo para mí es uno de los mejores de nuestra época”, sentenció.

