Alan Tacher está ausente en ‘Despierta América’ y te contamos en lo que está trabajando

De manera constante las ausencias de algunos presentadores de televisión se ven más de normal y este viene siendo el caso de Alan Tacher, quien además se encuentra sin asistir a su lugar de trabajo, y es que estamos hablando de ‘Despierta América‘.

El matutino de Univision se encuentra integrado por Raúl González, Jomari Goyso, Francisca, Karla Martínez, Satcha Pretto y por supuesto Alan, y es normal que rápidamente la audiencia se pregunte dónde está el presentador que no asistió. Sin embargo, el conductor de televisión se tomó unos segundos de su tiempo y compartió lo que está haciendo.

“¡Ahora si me sorprendieron! Nuestra gente maravillosa!! #losamo detalles que nunca se olvidan… Exclusivas próximamente en @despiertamerica… Adivinen donde estoy”, fue el mensaje que acompañó el video.

El propio programa también aprovechó la red social de la camarita, donde cuentan con más de cuatro millones de seguidores, fue así como de una buena vez evitaron que comenzaran los rumores sobre una posible salida del programa, o peor aún, del canal de televisión donde ha formado una increíble trayectoria profesional.

Tacher se encuentra trabajando en algunas entrevistas exclusivas tras su visita a México. Por ello, aclararon que el trabajo se irá presentando con el transcurrir del tiempo a través del matutino que busca entretener a los televidentes día tras día.

A su vez, se puede observar en las historias de Instagram que tuvo la oportunidad de conversar con el cantante Pedro Fernández, y será el próximo martes donde podrán disfrutar de la agradable charla que ambos sostuvieron.

Otra de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento, y es que dialogó con Lupita D’Alessio, quien se mostró bastante agradecida con los temas que lograron tocar y que próximamente disfrutaran en ‘Despierta América’.

“Gracias querido @alantacher por esta maravillosa entrevista para @despiertamerica

¡No se la pueden perder próximamente!”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos subida por la cantante y actriz mexicana. View this post on Instagram A post shared by Lupita D'Alessio (@soylupitadalessio)

Sigue leyendo:

· Alan Tacher habló del regreso de Francisca a ‘Despierta América’, ¿Está embarazada?

· Alan Tacher y la gran suma de dinero que gana mensual por su trabajo en ‘Despierta América’

· Alan Tacher se defiende de las duras críticas que recibió por las declaraciones de la muerte del hijo de Maribel Guardia