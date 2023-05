Alan Tacher y la gran suma de dinero que gana mensual por su trabajo en ‘Despierta América’

El conductor Alan Tacher vuelve a ser el centro de atención tras ser uno de los talentos más llamativos de las pantallas de Univision. A su vez, Javier Ceriani quien es uno de los presentadores del programa ‘Chisme No Like’ aseguró que dentro de poco estarán realizando algunas modificaciones en la planta televisiva, aunque el mexicano no formaría parte de dichos cambios.

Aparentemente las transformaciones se generarían debido a que Telemundo le estaría ganando en cuanto a las visualizaciones que se registran hasta la fecha. El argentino detalló que Alan habría sido tildado como uno de los “consentidos” del canal y pese a la gran fortuna que gana no dejará de formar parte de la nómina.

“Hay mucho pánico en la cadena Univision por los despidos. Lo único que dijo Televisa es no me toquen a Alan Tacher, no se toca, que cobra $80.000 dólares al mes, es al único que no van a tocar”, comentó Ceriani.

Recientemente el presentador de televisión se tomó un tiempo para trasladarse al país que lo vio nacer y aprovechó para visitar el programa ‘Hoy’ que transmiten en Televisa, fue así como recordó parte de su paso por el estudio que formó parte de su carrera profesional durante dos años.

El momento se tornó bastante divertido debido a que los conductores actuales vieron oportuna la ocasión para revivir buenos tiempos que Tacher llegó a vivir.

