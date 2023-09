Joshua Leonard y Alison Pill piden $4.2 millones por su casa en Hudson Valley, Nueva York

La pareja de actores conformada por Joshua Leonard y Alison Pill no solo se apasiona por la películas y el teatro. Hace un par de años compraron una casa y asumieron el reto de renovarla, ahora, esa misma casa está disponible en el mercado de bienes raíces.

Leonard y Pill compraron esta propiedad ubicada en Hudson Valley, Nueva York, por $718,000 dólares. Esta compra se dio en 2021 y dos años después el lugar ha elevado su valor a $4.2 millones de dólares, precio actual de venta.

Para cuando la pareja se encontró con la casa construida hace 200 años se dieron cuenta que reunía muchos estilos que abrumaban y que no combinaban entre sí, pero eso no les impidió comprar el lugar. Parece ser que le vieron mucho potencial.

El lugar está construido en un lote de 20 acres y es conocido como ‘The Compound at Breezy Hill’.

La renovación del lugar estuvo a cargo del mismo Leonard, quien ahora se está dedicando a la construcción luego de 25 años de carrera como actor. Incluso comparte parte del proceso en su cuenta de Instagram.

Se tenía como objetivo actualizar el lugar a estos tiempo, pero manteniendo varios de los detalles originales. Según ‘The Wall Street Journal’, los planes iniciales eran elevar el techo, ampliar la casa unos 1,800 pies cuadrados, agregar una cúpula y reconfigurar el plano.

Además de la casa principal hay dos casas para huéspedes. Entre las tres estructuras hay un total de seis habitaciones y seis baños. Adicional a estas casas hay un granero y un garaje con capacidad para dos vehículos.

Del interior de la casa principal de tres plantas se debe mencionar sus detalle con madera recuperada, piedra original, pisos de roble blanco, puertas francesas e isla de mármol en la cocina.

Otro de los espacios más llamativos es la habitación principal con su propia sala de estar, balcón, vestidor y baño tipo spa.

Al exterior hay amplias áreas verdes con terraza, un estanque y muchos otros espacios ideales para disfrutar al aire libre. View this post on Instagram A post shared by Robert Airhart (@redbirdkingston)

