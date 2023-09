Van Gaal disparó contra la FIFA: “Estaba todo premeditado, Messi debía ser campeón del mundo”

El DT neerlandés, Louis Van Gaal reapareció en los medios de comunicación tras mantenerse en silencio por varios meses, con explosivas declaraciones sobre lo sucedido entre Países Bajos y Argentina en la serie de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022.

Dicho partido terminó con escándalo luego de la victoria del equipo de Lionel Scaloni en los penales tras un dramático empate 2-2 que se vivió con intensidad dentro del campo a raíz de los cruces entre los futbolistas y las declaraciones previas al encuentro de Van Gaal que apuntaban a Lionel Messi.

Entrevistado para el medio NOS, el técnico de 72 años, comentó con un tono serio: “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”.

La última frase de la cita generó ruido y el periodista repreguntó por qué consideró que hubo una acción premeditada para beneficiar a la Argentina en la Copa del Mundo, con el fin de que Messi pueda levantar su primer trofeo en mundiales. “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, sentenció el ex entrenador del Barcelona que fue premiado por su trayectoria en el fútbol.

“Sigue siendo lo mismo. Me operaron de nuevo el 9 de agosto y surgieron complicaciones. No los voy a aburrir con todo lo que pasó. Pero ahora se ve bien. Tengo que descansar hasta el 19 de septiembre. Luego veremos si la operación ha logrado su objetivo. Me siento bien en general. Así que no es que no me sienta bien, es más bien que no estoy en forma y jadeo cuando subo las escaleras. Hace dos años eso no era posible y ahora sí lo es”, agregó sin emitir mayores comentarios al respecto.

Recordando aquella previa de los cuartos de final de Qatar 2022, Van Gaal dijo en conferencia de prensa: “Messi no juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades”. Así , indicó que el capitán no ayudaba en la parte defensiva. Después del partido, Messi fue sincero y reconoció que su bronca contra Van Gaal fueron por sus declaraciones previas: “No me gusta que se hable antes de los partidos. El técnico de ellos no fue respetuoso”, sostuvo.

