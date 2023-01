Messi está arrepentido del ‘anda para allá bobo’ y de celebrarle en la cara a Van Gaal

El astro argentino Lionel Messi protagonizó varios momentos polémicos durante el Mundial de Qatar 2022, y ahora más a de un mes después del certamen se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista con Andy Kusnetzoff de Urban Play, Messi se mostró autocrítico sobre sus actitudes en el Mundial, sobretodo por lo ocurrido en el encuentro contra Países Bajos.

“Sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que Van Gaal había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían ‘viste lo que dijo, lo dujo a propósito’. Cuando termina todo, no me gustó eso que hice, no me gustó el ‘andá para allá’ y todo eso“, dijo Messi en la entrevista.

MESSI SOBRE EL GESTO DEL TOPO GIGIO Y EL 'ANDÁ PÁ ALLÁ' ⭐⭐⭐ #MessiEnUrbanaPlay



El argentino justificó sus actos con la tensión que se vivía en esa instancia de la Copa del Mundo y de la rivalidad con el combinado de Países Bajos.

“Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan”, agregó.

Si algo es cierto, es que Messi vivió el Mundial de Qatar como nunca había vivido una Copa del Mundo, pues era una deuda que tenía con él mismo y con su gente, y que había soñado toda su carrera.

“Desde que ganamos el Mundial, todo cambió para mi y para todo el mundo. Fue algo impresionante. Ahora podemos decir que somos campeones del mundo. Por suerte, ya se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto había deseado durante mi carrera y bueno, llegó casi al final”, sentenció.

