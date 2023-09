Youtuber mexicano gastó $3 mil en raspaditos de lotería y ganó solo la mitad del dinero invertido

Seguramente que por tu cabeza te ha pasado el querer jugar a la lotería para así probar suerte y ver si eres de los privilegiados que logra ganar un importante premio, pues esto haría que dejaras de preocuparte por un sinfín de cosas y seguramente, tu vida quedaría resuelta en el plano económico.

Algunos expertos en lotería señalan que para tener mayores probabilidades de obtener un premio mayor, será necesario adquirir muchos billetes del mismo sorteo; por esta situación, es que algunos deciden jugar en grupo para así aumentar sus chances, aunque esto signifique que haya que dividir el premio.

Sobre el tema, un Youtuber mexicano cuyo canal se llama “Los Misterios de Matt” decidió hacer un experimento, aprovechando que siempre ha deseado ganarse un importante premio de lotería.

El Youtuber invirtió el equivalente a $3,000 dólares en raspaditos de lotería, con la finalidad de poder obtener un premio mayor o bien, recuperar la inversión, adquiriendo así un total de 5,000 tickets.

“¿Será que me voy a hacer rico o me voy a quedar pobre? Acompáñenme a ver cómo me fue y si valió la pena arriesgar tanto dinero en un juego de azar. No se pierdan este video que está muy divertido y emocionante”, explicó en un video.

Con ayuda de sus amigos, destapó todos los raspaditos de lotería, descubriendo que tenía varios con premio. Aunque su sorpresa fue mayor al descubrir que no había ganado ni la mitad del dinero que invirtió, ya que obtuvo unos $1,200.

“Significa que únicamente recuperamos el 40 por ciento de lo invertido, por lo que no recomendamos hacer esto, aunque fue un experimento muy divertido”, comentó el youtuber.

Y es que del total de raspaditos que compró, solo uno tenía el máximo premio que ascendía a $50.

“Chéquense, de los 5,000 boletos que compramos, solo uno tenía un premio de 1,000 pesos, lo cual es pésimo en el sistema de raspaditos”, concluyó Matt.

