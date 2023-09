Captan a Jamie Foxx vacacionando con su novia en Cabo San Lucas tras sus problemas de salud

Todo parece indicar que la salud y la vida amorosa de Jamie Foxx va viento en popa.

Luego de haber sido hospitalizado hace unos meses por un problema de salud aún no revelado, Jamie Foxx, ya recuperado, fue captado este fin de semana vacacionando en Cabo San Lucas. El ganador del Oscar pasó unos días bajo el sol al lado de su actual pareja, Alyce Huckstepp, en un exclusivo resort.

El protagonista de ‘Ray’, recorrió gran parte del inmueble con ropa cómoda; su novia eligió un look casual, según se observa en fotos replicadas por el portal Page Six.

Posterior a su llegada, la pareja tomó el sol en la playa exclusiva de su alojamiento, donde Foxx fue fotografiado viendo el paisaje de los alrededores con unos binoculares.

Esta escapada turística a México llega algunos meses después de que el actor fue ingresado de emergencia a un hospital, donde permaneció un par de semanas, y donde incluso se temió por su vida.

Aunque no dio detalles de sus complicaciones de salud, a finales de julio compartió un video en su cuenta de Instagram para agradecer el cariño que le han mostrado durante su enfermedad.

“Dijeron que estaba paralizado, no estoy paralizado, pero fui al infierno y volví, y mi camino hacia la recuperación también tuvo algunos baches. Regresaré y podré trabajar”, expresó Jamie Foxx, de 55 años.

“Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”, agregó el actor, quien se encontraba en medio de la producción de la cinta ‘Back in Action’ cuando tuvo que ser internado.

También agradeció a su hija, Corinne, y a su hermana Deidra Dixon, por permanecer a su lado.

