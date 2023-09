Cierran sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por “falta de pago de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos”

Como un “mal entendido” trató la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) la decisión del Municipio de Guayaquil de clausurar su sede en esta ciudad ante supuestos incumplimientos tributarios.

Aquiles Álvarez, alcalde de uno de los departamentos del Municipio de Guayaquil y exdirectivo del club Barcelona, impuso los sellos de clausura de la sede de la FEF en esta ciudad portuaria, por lo que el personal administrativo de dicho organismo debió abandonar las instalaciones.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol aclaró en un comunicado: “La Alcaldía de Guayaquil clausuró nuestras oficinas administrativas de Guayaquil, aduciendo una falta de pago de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos” y consideró que la medida “se dio por un mal entendido del Municipio”.

La FEF expresó su “total rechazo a esta decisión infundada” y aseveró que en septiembre de 2019 la Municipalidad de Guayaquil emitió una resolución que le favorecía y que “que no ha sido revocada a la presente fecha”.

Dicha resolución municipal de ese año declaraba a la FEF como “no sujeto pasivo” de impuestos a la Patente Municipal (de 1,5 por mil sobre los activos totales) y de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos desde el año 1993.

Por ello, la Federación afirmó que, con base en dichas resoluciones, “la FEF no está obligada a cancelar este impuesto” sobre su sede en Guayaquil, una de las ciudades más pobladas del país.

Comunicado de la FEF

La Federación Ecuatoriana de Fútbol expresa su total rechazo a esta decisión infundada y da a conocer a la ciudadanía que, con fecha 27 de septiembre de 2019, la Municipalidad de Guayaquil emitió la resolución N. 15557-2019, misma que no ha sido revocada a la presente fecha, mediante la cual resuelve:

1) Declarar a la FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL F.E.F., que NO ES SUJETO PASIVO del Impuesto de Patente Municipal, 1.5 por mil sobre los activos totales y de la Tasa de Habilitación y Control de Establecimientos, a partir del año 1993, toda vez que no se ha configurado el hecho generador de los mencionados tributos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 547 Y 553 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, de conformidad con el artículo 21 de la Ordenanza que regulaba la tasa de habilitación hasta el 2011 y con los artículos 1 y 3 de la nueva Ordenanza que regula la tasa de habilitación, publicada en el Registro Oficial No.613, debido a que la misma es una organización de derecho privado sin fines de lucro, tal como se encuentra señalado en su estatuto (…)”. Es decir, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no está obligada a cancelar este impuesto.

En este contexto, entendemos que la clausura se dio por un malentendido por parte del Municipio de Guayaquil, a quien solicitamos que deje sin efecto la clausura de nuestras oficinas para que nuestro personal pueda continuar trabajando en beneficio del fútbol ecuatoriano”.

Seguir leyendo:

Ecuador se prepara para iniciar las eliminatorias al Mundial con tres puntos menos: Argentina, su primera gran prueba

Federación Boliviana toma drástica medida y suspende los torneos de fútbol tras denuncia de “amaño de partidos”

Polémica en Bolivia: Federación de Fútbol presenta denuncia por amaños de partidos y afirma que los testigos “temen por su vida”