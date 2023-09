Critican a Chiquibaby por “destruir” el pastel de cumpleaños de su esposo

Gerardo López, el esposo de Stephanie Himonidis, celebra un nuevo año de vida y su esposa no pierde la oportunidad de felicitarlo en público. Con un tierno mensaje, Chiquibaby resalta el amor que siente por su compañero de vida.

“HAPPY BIRTHDAY 2U # ! Feliz cumple mi vida 🎂 Que Dios te siga bendiciendo y que me de muchos más cumpleaños 🎁 a tu lado, para seguir disfrutando de nuestros logros, vivencias, y aventuras!!! Sigue siendo buena persona, trabajador, excelente papá, extraordinario amigo y esposo”, dice la mexicana al compartir una galería junto a su amado.

Sin embargo, la publicación que le sigue a esta demostración de amor llena de risas a unos cuantos y desata las críticas de otros, pues acusan a Chiquibaby, como es conocida Himonidis, de destruir el pastel de cumpleaños de su esposo.

El pequeño pastel cubierto de chocolate fue cortado por la presentadora de televisión intentando hacer un círculo en medio, como suelen cortarse en muchos países los pasteles. Sin embargo, debido al tamaño del pastel y del cuchillo que usó no le salió de la mejor manera. “Me están acusando de destruir el pastel de mi esposo, pero a ver se supone que si se hace un círculo en medio ¿que NO?”, explica, pero los internautas no la perdonan.

“Ese tipo de pastel no se parte así”, “Se le hace, pero cuando el pastel es más grande. Pero igual tu divina como siempre”, “Se corta así, pero no usaste el cuchillo correcto”, “Que tristeza que no sabes partir un pastel”, “Ay chiqui ni un pastel sabes partir”, “¿Es en serio? No puedes partir un pastel?” y “El cuchillo estaba muy grande y el pastel muy pequeño para hacer el círculo” son algunos de los mensajes que recibe la mexicana, quien entre risas cortó el pastel de su esposo.

