Van Dijk se desmarca de los dichos de Van Gaal sobre Messi: “Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él”

El capitán de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, salió al paso enseguida tras las polémicas declaraciones del ex seleccionador Louis van Gaal poniendo en tela de juicio la justicia del tercer título mundial de la selección argentina, liderada por Leo Messi.

El ex seleccionador ‘oranje’ afirmó el lunes por la noche que Messi y sus compañeros ganaron el Mundial de Qatar de forma premeditada. “No comparto esta opinión”, aseguró categóricamente a la cadena NOS el carismático defensa neerlandés del Liverpool.

“Lo escuché esta mañana. Y eso es todo. Es su opinión, por supuesto. Todo el mundo puede tener una opinión. Yo no la comparto”, comentó Van Dijk desde el campamento de la Naranja Mecánica, que se preparan en la ciudad de Zeist (provincia de Utrecht) para los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Grecia (jueves 7 de septiembre) e Irlanda (domingo 10).

Luego, el periodista de NOS insistió al defensor del Liverpool sobre las palabras de Van Gaal al preguntar si él y el equipo realmente no respaldaban esos dichos, a lo que recibió un categórico “No” de Van Dijk. Incluso, el jugador de los Reds prefirió no darle mayor profundidad a la polémica: “Esta mañana nos reunimos para discutir el próximo partido. Creemos que eso es mucho más importante”.

Otros pronunciamientos en Países Bajos

Por su parte, el arquero Mark Flekken fue otro de los jugadores de Países Bajos que habló sobre el tema y reveló que esta mañana los jugadores que ahora están bajo las órdenes de Ronald Koeman habían discutido “un poco” las declaraciones de Van Gaal.

“Es la opinión del ex seleccionador nacional, él puede expresar esa opinión. Yo personalmente no tuve esa opinión durante el Mundial”, sentenció Flekken, quien prefirió no entrar en detalles sobre esta cuestión porque él no estaba presente en Qatar.

A varios meses del choque de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Países Bajos, vuelve a las primeras planas porque Louis Van Gaal dijo en una gala en Utrecht donde recibió un premio a su trayectoria que el Mundial fue organizado para que Lionel Messi sea campeón del mundo.

“Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado. Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”, disparó el experimentado entrenador de 72 años.

