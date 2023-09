Manchester United enfrenta una ‘guerra’ en el vestuario entre Jadon Sancho y el entrenador Erik Ten Hag

El Manchester United sufrió una dolorosa derrota tres tantos por uno ante el Arsenal por la Premier League y tras el duelo se produjeron unas explosivas declaraciones del DT neerlandés, Erik Ten Hag.

“Jadon no estuvo convocado al partido por su desempeño en el entrenamiento”, dijo Ten Hag.

“No lo seleccionamos. Tiene que alcanzar un nivel todos los días en el Manchester United y así podremos tomar decisiones en primera línea, por eso para este partido no fue seleccionado”. Sancho había jugado hasta el juego ante Arsenal todos los partidos de Premier, aunque eso sí, saliendo en todos desde el banquillo.

La falta de gol es una queja de los aficionados del equipo y el que está llamado a seguir siéndolo es Rashford, que estrenó su cuenta goleadora esta temporada en el Emirates. Los cuatro goles anteriores del equipo los habían anotado o centrales o centrocampistas.

Sin minutos para Sancho, los puestos de ataque se reparten entre Antony, Garnacho y Martial, que tampoco son contrastados goleadores. También llegó Mount, que actualmente está lesionado.

Respuesta contundente de Sancho

“¡Por favor, no creáis todo lo que leéis! No permitiré que digan cosas totalmente falsas. Me he portado muy bien en los entrenamientos esta semana”, escribió Sancho.

“Creo que hay otras razones para este asunto en las que no entraré. He sido un chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo. Lo único que quiero hacer es jugar al fútbol con una sonrisa en la cara y ayudar a mi equipo”, prosiguió el extremo inglés.

El jugador que ha disputado 58 partidos en la Premier desde que llegó al United en 2021, dijo que, pese a todo, respeta todas las decisiones que toma el cuerpo técnico y concluye: “Juego con jugadores fantásticos y estoy agradecido de hacerlo. Por ello sé que cada semana es un desafío. ¡Seguiré luchando por esta escudo pase lo que pase!”.

