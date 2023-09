Audiencia de ‘Hoy Día’ expresó su inquietud tras no ver más a Carlos Calderón en el programa

El conductor de televisión Carlos Calderón el pasado 14 de agosto sorprendió a más de uno, luego de haber permanecido por más de siete meses ausente de la pantalla chica, todo se debe a su despido repentino que surgió en el programa ‘Despierta América’, transmitido a través de Univision.

Su fanaticada sin duda alguna no paró de emocionarse luego de haber visto que él estaría en ‘Hoy Día’, matutino de Telemundo transmitido de lunes a viernes, hecho por el que más de uno dijo que comenzarían a ver el espacio de entretenimiento, simplemente por el hecho de poder volver a disfrutar de su profesionalismo.

Sin embargo, la audiencia desde ese entonces se comenzó a cuestionar sobre si lo dejarían fijo o no, y es que otros consultaban, a través de las redes sociales, cuál sería el tiempo que él permanecería en la conducción del mencionado espacio televisivo y fue en ‘La Mesa Caliente’ donde revelaron que serían supuestamente por dos semanas, finalmente terminaron siendo tres.

Desde este 4 de septiembre los televidentes comenzaron a manifestar su incomodidad en la cuenta de Instagram, y es que agregaron que era completamente necesario el hecho de volver a ver a Carlos animando junto al resto de los que fueron sus compañeros de trabajo por algunos días.

“Por qué no está Carlos Calderón. Dejaré de ver el programa si él ya no está”, “Donde está Carlos, por favor, ya nos más gritos de chiquibombom ayúdenla, siempre sale con lo mismo”, “Por qué no está Carlitos??? Él hacía el programa divertido, por favor que regrese”, “Carlos es el único que cabe ahí”, “Ay ya estaba Carlitos y Hoy no vi a Penélope, ya la sacaron? Uno se acostumbra todas las mañanas y después los sacan”, “Queremos a Carlos Calderón”, “Queremos a Carlitos, si es él no vuelvo a mirar el show, dejé de mirar despierta América cuando él salió, puedo dejar de mirar hoy día también si no regresa Carlitos”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

