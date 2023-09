Dayanara Torres relató la “pesadilla” que vivió su familia tras un terrible accidente

La modelo profesional Dayanara Torres cuenta con más de un millón de seguidores en la red social de la camarita, plataforma que usó para mencionar una lamentable situación que embargó hace aproximadamente 15 días a su familia. El hecho fue tildado como una completa “pesadilla” porque varios de sus parientes terminaron heridos.

“Santiago… No existen palabras para explicar cuanto te admiro… Hace dos sábados atrás nuestra familia vivió una pesadilla que hoy nos acerca más a Nuestro Dios!“, comenzó escribiendo la Miss Universo 1993.

La exesposa de Marc Anthony contó que todo se registró mientras estaban cocinando: “Un accidente con una olla de presión que explotó. Mi Santi de mi vida como eres de fuerte, Lela y mi sister bella con quemaduras de 1er y 2ndo grado. Una pesadilla de la que todavía se están recuperando”.

“NECESITO a agradecer a mi Dios por bendecirnos con la familia que tenemos… por cada una de las enfermeras y enfermeros, doctores y cirujanos del @hcafloridakendallhospital The rescue team, paramedics, que se encargaron especialmente de mi sobrino y mi madre…”, añadió Dayanara.

La publicación la hizo debido a que su sobrino estaba de celebración por sus 14 años: “Santi, que quieras pasar tu cumpleaños rezándole a San Lázaro, nos ha llenado de más admiración… ¡Feliz Cumpleaños mi Sati You are my hero, mi campeón, mi maestro! Te Amooooooo por siempre…”.

Dayanara Torres agradeció a los especialista de la salud

“Pero especialmente las enfermeras del Burn & Reconstructive Center & Child Specialist ARIANA eres un ángel, qué bendición es conocerte y saber que caminas libremente entre nosotros. Estuviste ahí cada día asegurándote de que Santi se sintiera Amado, cuidado e incluso haciéndolo sonreír a través de estos duros momentos…”, manifestó en un post que colgó el pasado martes en su perfil.

Explicó la importancia de ser un donador en la vida de una persona que se está debatiendo con algún accidente o enfermedad que esté padeciendo. Por ello, hizo un llamado a quienes están atentos a su contenido, tomando en cuenta que gracias a eso sus parientes se encuentran estables.

“-Si nunca has pensado en ser donante, ojalá lo consideres. Donar Salva Vidas. La piel donada ha salvado y sanado a mi familia. Bendigo las Almas de cada uno de los que han donado al partir”, dijo.

