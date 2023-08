Dayanara Torres se puso un bikinazo azul para presumir sus curvas a sus 48 años

La modelo Dayanara Torres constantemente comparte contenido en la red social de la camarita donde supera el millón de seguidores, siendo esa la plataforma que implementa para enviarle, en ocasiones, mensajes motivacionales a aquellos que están atentos a lo que hace público.

La exesposa de Marc Anthony aprovechó el día soleado para compartir con un ser querido, y qué mejor persona que su hermana, al tiempo que no dudaron en mostrar sus cuerpos mientras usaban sexys trajes de baño mientras disfrutaban de la piscina.

La puertorriqueña lució un bikinazo azul que supo desfilar a sus 48 años, al tiempo que no se vio para nada vulgar, y acompañó el vestuario con unos lentes de sol y un sombrero para cubrirse un poco del fuerte sol que estaba haciendo.

“Domingo de hermanas. Bendecido por tener la familia que tengo… ¡Te quiero hermana! PD: me encantan TODAS mis cicatrices…! #Reminders de TODO lo que he pasado”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para hablar sobre lo bien que ella se expresa de una de las integrantes de su familia, por lo que indicaron que les parece bastante agradable por el amor y respeto que se demuestran. A su vez, otros usuarios de la aplicación le recordaron lo hermosa que es físicamente.

“Mujer!! Pero es que los años pasan de largo y no te visitan. ¡Qué bella!”, “Esoooooo a vivir la vida que ahora es que comienza para nosotras!”, “Me alegra verte linda y feliz, siempre te he admirado por tú ser una mujer tan bella y tan sencilla”, “Eres una mujer tan fuerte. No importa lo que la vida ponga, en muchas ocasiones sigue siendo una persona hermosa por dentro y por fuera”, “Te ves una adolescente, bella”, “Bonitas, pero más bonita la unión de hermanas que se mira que tiene”, “Bella por fuera, pero más hermoso es tu corazón”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

