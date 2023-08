Dayanara Torres luce un bikinazo y pone en alerta a aquellos que deseen hacer zoom

La modelo profesional Dayanara Torres nuevamente volvió a dejar a más de uno sin aliento, y es que este domingo compartió una nueva postal de lo que se encuentra haciendo en Miami, Florida. A su vez, rápidamente la imagen se viralizó debido a que su belleza natural se convirtió en la gran protagonista.

Además, posó desde un mueble mientras lleva puesto un traje de baño rosado y un vaso en una de sus manos, aunque sin duda su abdomen es una de las cosas más llamativas que se puede apreciar en la foto, hecho que sin duda muchos aplaudieron por lo bien que se ve a sus 48 años y con dos hijos.

“Este es mi domingo… ¿Cómo es el tuyo…? Pd. A los que les gusta hacer zoom, sí, así es la rodilla operada con 77 puntos A #CancerSucks #ProudOfMyScars”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Los fanáticos no perdieron el tiempo y compartieron su opinión, debido a que los puntos a los que ella hace referencia se vinculan a un tema de salud que no era opcional. Sin embargo, algunos no lo ven como un defecto físico, todo lo contrario, lo vieron como una batalla ganada donde varios la felicitaron.

Además, Torres se llevó unos cuantos elogios sobre el contenido que compartió en el perfil, tomando en consideración que algunos hasta la llegaron a comparar con una Barbie, mientras que otros le recomiendan que vuelva a participar en el Miss Universo.

“Yo le hice zoom para confirmar que un abdomen así de plano existe jajajaja eternamente bella”, “No! Mi Domingo no es así”, “Los 78 puntos, ¡nada que ver! Hermosa siempre”, “¿Cuál cicatriz?”, “Ve nuevamente al MU y tráenos la 6ta! Las dejas secas”, “La más linda por dentro y por fuera”, “¿Cuál rodilla? Estás mejor que nunca”, “Como el ave fénix siempre resurges más fuerte, bella y FELIZ”, “Para mí ella es perfecta como digo ella es la verdadera Barbie”, “Estás preciosa @dayanarapr, y esos 77 puntos es sinónimo de batalla ganada”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

