Evelyn Beltrán y Toni Costa celebra su segundo aniversario con una atrevida celebración

Toni Costa y Evelyn Beltrán cumplieron su segundo aniversario y no dudaron en compartir en las redes sociales un atrevido video desde un club nocturno en donde celebraron su amor. La romántica pareja, que ha presumido su historia de amor ante sus miles de seguidores, mostró como se cantaban muy de cerquita un tema muy famoso que es tendencia en las discotecas de muchos lugares.

La sesión de Quevedo junto a Bizarrap, Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52, es uno de los temas más famosos del año y fue la canción que la pareja se cantó y compartió con sus seguidores para mostrar su enamoramiento en un video a blanco y negro donde la complicidad se hizo notar de principio a fin.

“Feliz 2ndo Aniversario Amor Mío ✨✨TE AMO!♥️✈️♾️ @toni“, fue el mensaje que Beltrán puso al compartir este video.

Las reacciones de los internautas no se tardaron en llegar. A continuación te mostramos algunas de ellas:

“Qué preciosa pareja, me encanta su complicidad de ambos”, “Felicidades y bendiciones por esta unión por siempre”, “Me encanta el video y esa canción me fascina. Feliz aniversario a dos personas favoritas para mí. Los quiero”, “Felicidades hacen una pareja espectacular se nota al 💯 que se aman mucho” y “ella pareja Tony aquí si te ves feliz; la ex no lo quería por eso lo sacó de su vida. Que bueno 2 años celebren mucho y sean felices” son algunos de los mensajes que les han dejado.

Sigue leyendo: