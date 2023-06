Evelyn Beltrán, la novia de Toni Costa, se hace un sorprendente cambio de look

Evelyn Beltrán ha dejado atrás el largo cabello negro con el que la hemos visto en múltiples oportunidades al decidir cambiar de look. La novia de Toni Costa mostró parte del proceso y del resultado a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 332,000 seguidores.

“Los cambios son buenos”, dijo cuando se mostró con una peluca amarilla sorprendiendo a todos por el nuevo estilo, pero todo resultó ser una pequeña broma para sus seguidores.

Poco después la mexicana mostró de verdad el nuevo color de su cabello: se decantó por un tono chocolate con el que cautivó a todos. Lo presumió agitando su melena de lado a lado desde el salón de belleza y en compañía del estilista que realizó este cambio de look.

La novia de Toni Costa recibió muchos buenos comentarios por este cambio de look: estos son algunos de los mensajes que le dejaron a Evelyn Beltrán al respecto;

“Se te ve hermosooooo”, “Woow muy bien 👍 luces espectacular”, “Omg, pero qué bello te quedo el color de cabello! Me encanta. It looks amazing on you!”, “Hermosa de todos los colores! La que es linda es linda”, “Qué gran cambio, luce más bonita”, “El pelo negro le luce más, luce más bonita”, “Waoooooo, te luce montones, más luz y brillo” y “Wow @evelynbeltranoficial te ves muy diferente. Te quedo expectacular” fueron algunos de los mensajes que recibió tras este atrevimiento.

Toni Costa y Evelyn Beltrán presumen su amor

Evelyn Beltrán y Toni Costa está muy enamorados y en cada oportunidad que tienen de compartir juntos no dejan de presumir ante sus seguidores el amor que día a día crece entre ellos.

Una de las más recientes fue cuando la mexicana lo acompañó a teatro donde tuvo una presentación. Cuando todo quedó vacío, ellos se dedicaron un romántico momento caminando y abrazados sobre el escenario.

“Tus sueños, también son míos. Siempre estaré aquí de tu mano para apoyarte y para seguir luchando con todo y contra todo lo que se nos ponga en el camino. Qué orgullosa estoy de ti @toni”, escribió Beltrán al publicar este video junto a su amado novio.

