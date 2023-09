Luka Doncic se salió de sus casillas tras quedar eliminado del Mundial: “Muchas veces no logro controlarme, tengo problemas con esto”

Este miércoles la selección de Eslovenia cayó ante su similar de Canadá en los cuartos de final de la Copa Mundial de Baloncesto con marcador 100-89. De esta manera el combinado europeo no podrá seguir avanzando en el evento y su estrella Luka Doncic pierde la oportunidad de conseguir un título con el seleccionado esloveno.

El astro de los Dallas Mavericks no pudo guiar a su selección a la semifinal del torneo, y aunque terminó con 26 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias; no fueron suficientes ante los canadienses que con un inspirado Shai Gilgeous-Alexander inscribieron su nombre entre los cuatro mejores.

Durante el encuentro a Doncic se le notó muy frustrado, con discusiones reiteradas con los árbitros y muy fúrico. Lo cual le provocó su expulsión por reclamar desde el suelo una inexistente falta.

Tanto fue el enojo del esloveno que al retirarse de la cancha hizo un gesto de dinero hacia el palco VIP. Luego de aplaudir irónicamente a los arbitros en su caminata a los vestuarios.

La deuxième technique de Luka Doncic + expulsion.pic.twitter.com/MPwN9Hew3M — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 6, 2023

Al terminar el encuentro Doncic meditó la situación y salió a pedir disculpas en la rueda de prensa por la actitud que tomó durante todo el partido.

“Todo el mundo sabe cuál era mi frustración. Jugar con el equipo nacional conlleva muchas emociones, muchas veces no logro controlarme, tengo problemas con esto”, enfatizó el jugador de 24 años.

Doncic también habló sobre el arbitraje y de lo polémico que fue durante el juego. “Los árbitros le dijeron a uno de mis compañeros ‘No le vamos a pitar falta porque está viniendo a por nosotros‘ y eso no es justo. Se que me quejo mucho, pero no es justo. Estaban jugando muy físico conmigo, pero si dices eso no es justo”, analizó el esloveno.

Por último Luka aprovechó para darle las gracias a su país por el apoyo durante el mundial. “Muy agradecido con todo el amor, ha sido increíble que tantos fans me apoyaran. Mañana volvemos a jugar y espero poder darles la victoria”.

A pesar de no poder seguir avanzando en la competencia, el seleccionado esloveno volverá al tabloncillo este jueves 7 de septiembre ante Lituania para definir del séptimo al quinto puesto, en un cuadrangular junto a Italia y Letonia.

