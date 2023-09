“Con jugadores como él, México sería campeón”: Carlos Reinoso se rinde ante el ‘Pollo’ Briseño

El legendario futbolista de las Águilas del Club América, Carlos Reinoso, afirmó recientemente que los jugadores de la selección de México necesitan brindar un mayor compromiso de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México y tomó como ejemplo el trabajo que ha venido realizando el defensor de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Antonio ‘Pollo’ Briseño.

Reinoso afirmó que con tal entrega la selección azteca sería campeona del mundo tal y como ocurrió con la Sub-17 en el año 2011. El chileno quedó impresionado con el desempeño de Briseño cuando fue técnico de Veracruz en el torneo Clausura 2017, por lo que considera que ese tipo de profesionalismo es importante para los jugadores aztecas.

“Si los futbolistas mexicanos de la selección tuvieran el profesionalismo y la entrega que tiene el Pollo en una cancha de fútbol y durante la semana, México sería campeón del mundo. Pero además, como profesional y como persona es un tipazo”, detalló durante una entrevista ofrecida a TUDN.

“A lo mejor sé mis deficiencias y debilidades, y tengo mis fortalezas, pero si no compenso todo lo que dijo el Maestro con trabajo, esfuerzo y dedicación, no me alcanzaría porque evidentemente no soy el tipo más talentoso para jugar al fútbol, pero he trabajado a lo largo de mi vida y me voy reinventando. He cuidado mi profesión, el fútbol, he tratado mantenerme bien físicamente, mentalmente y es como yo puedo seguir compitiendo en la actualidad”, agregó.

Reinoso es considerado como uno de los mejores futbolistas extranjeros en la historia de la Liga MX, por lo que enfatizó que el compromiso y el trabajo duro de los jugadores son los que pueden marcar una diferencia en los próximos encuentros internacionales.

“Mi cariño, admiración y respeto para el Pollo porque con poco ha hecho cosas muy grandes y lo mejor que tiene, es que es un gran ser humano y profesional. Has logrado cosas que otros con mucha calidad, con mejores condiciones técnicas, los has superado largamente”, concluyó el histórico jugador.

