Diego Godin habla sobre su retiro y lanza guiño al Atlético de Madrid

A lo largo de los últimos años el futbolista uruguayo Diego Godin se alzó como una de las figuras deportivas más importantes de su país gracias a la impresionante carrera profesional que realizó en La Liga de España al disputar un total de 389 partidos oficiales y ganando un papel de gran importancia dentro del Atlético de Madrid comandado por el argentino Diego ‘Cholo’ Simeone.

En una reciente entrevista ofrecida a Diario AS, el jugador charrúa habló sobre su retiro y el gran amor que siempre le tendrá a la selección de Uruguay y al Atlético de Madrid, equipos con los que se convirtió en una de las figuras más importantes de toda América y una de las más destacadas de Europa por su gran nivel competitivo.

“He sido muy feliz siendo futbolista y siempre diré que lo soy, pero estoy disfrutando a morir de esta nueva etapa de mi vida. Quiero disfrutar de mi mujer y mi hija de tres meses porque me lo pedía el cuerpo. Evidentemente siento nostalgia y lo echo de menos, pero sé que fue la decisión correcta porque ya no sentía ese deseo extremo de competir. Hay que saber cuando parar”, enfatizó al momento de hablar sobre lo que significa para él abandonar formalmente las canchas de fútbol para tomar una nueva etapa en su vida.

“Los que me conocen saben que no hay chance (oportunidad) de que no sea entrenador. Mi prioridad ahora es tener tiempo para mi familia y para mí. No me veo de hoteles, de viajes y lejos de ellos”, enfatizó Godin en sus declaraciones.

Para finalizar, Godin aseguró que siempre estará disponible para todo lo que lo necesite el Atlético de Madrid y destacó que siempre tendrá la disposición de regresar al terreno de juego para apoyar a los colchoneros a cualquier partido benéfico o encuentro de leyendas que esté destinado a un bien mayor.

“Si el Atleti me llama, sabe que siempre estaré para lo que me pidan. Mi sitio está sobre el verde y eso es algo que a largo plazo no voy a poder frenar”, concluyó el futbolista uruguayo en su entrevista.

Sigue leyendo:

–Lionel Messi revela que estrenará unos botines edición especial en las eliminatorias de la Conmebol (+Fotos)

–Lionel Scaloni alegre por la actualidad de Messi: “Encontró un lugar en el que lo quieren”

–Alexa Grasso fue nominada como la mejor peleadora del año en los World MMA Awards