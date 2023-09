Lionel Scaloni alegre por la actualidad de Messi: “Encontró un lugar en el que lo quieren”

El director técnico de la selección de Argentina y actual campeón del Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni, aseguró que el delantero Lionel Messi se mantendrá en la delantera del combinado albiceleste para los partidos contra las selecciones de Ecuador y Bolivia correspondientes al inicio de las eliminatorias de la Conmebol para luchar por la clasificación al Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante sus declaraciones el estratega admitió que se siente bastante alegre por lo feliz que se ve Messi por finalmente haber encontrado un lugar en el que realmente lo quieran, esto al dar como referencia su fichaje con el Inter Miami CF de la Major League Soccer (MLS) para la presente temporada en la que ya ganó el título de campeón de la Leagues Cup.

“Hablé con él un rato, él llegó ayer, se puso a disposición y entrenó como siempre, está bien. Lo veo como lo ven todos, contento, feliz, encontró un lugar en el cual lo quieren y lo que siempre digo, él siempre es feliz dentro de una cancha de fútbol más allá del país, la ciudad o donde esté, expresó Scaloni durante la conferencia de prensa previa al partido de Argentina.

“Él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz. Se le ve bien, a partir de ahí la disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo. Siempre jugará, si no tiene nada jugará todo lo que pueda jugar, es así, no tenemos otra intención. Para nosotros que esté en la cancha es importante. No hay por qué ahorrarlo si no tiene nada y se ve bien”, agregó el entrenador.

Para finalizar, el entrenador de Argentina habló sobre la posibilidad de que los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez partan en el once inicial; a pesar de eso no detalló cuál de los dos será el encargado de acompañar a Lionel Messi en la delantera debido a que descartó la posibilidad de que salgan juntos.

“No recuerdo si han jugado alguna vez de inicio en campo pero no tendría problemas, si tienen que jugar jugarían, aunque son delanteros, los dos son diferentes, incluso Julián puede jugar más atrás, pero todo equipo puede tener un equilibrio y creemos que puede haber un momento donde puedan jugar”, resaltó.

“Es difícil que jueguen los dos juntos, a lo mejor durante el partido puede ser, la decisión como todos saben, los dos están en un gran nivel y la decisión será pensando en el bien del equipo, pero lo mejor que nos puede pasar es que los dos están bien y contentos”, concluyó Scaloni.

