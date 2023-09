Argentina publicó contundente respuesta a Van Gaal por sus críticas al éxito de Messi en Qatar [Video]

El DT de Países Bajos, Louis Van Gaal declaró a principios de semana: “Cuando ves cómo Argentina mete los goles y cómo nosotros metemos los goles y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron la línea y no fueron penalizados, creo que todo es premeditado“.

Al ser cuestionado sobre qué quería decir exactamente con eso. Van Gaal respondió: “Me refiero a todo lo que digo”. Y el cronista insiste: “¿Que Messi debería ser campeón del mundo?”. Y la respuesta fue: “Creo que sí”.

A lo que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respondió: “La Selección Argentina perdió muchas veces. Pero siempre supo cómo perder. En Qatar se extralimitó. Se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y potrero. Porque este deporte así se juega”.

A través de un video publicado en la cuenta AFA Play, vinculada al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y la Liga Profesional argentina, le enviaron un mensaje indirecto al ex entrenador de Países Bajos. El mensaje que acompañó un resumen de las imágenes de lo que dejó el histórico cruce de cuartos en el estadio Lusail de Doha entre argentinos y neerlandeses.

Durante todo el video se puede ver la llegada en micro al estadio, con los jugadores argentinos entonando las canciones que luego oirían desde las tribunas en el campo de juego, pasando por las gambetas de Lionel Messi, líder indiscutido de la Selección en Medio Oriente, recordando la garra impuesta por la línea defensiva compuesta por Nicolás Otamendi, hasta el áspero duelo entre Leandro Paredes, que picó el match sobre el final con un pelotazo que sacó de quicio a todo el banco de suplentes del elenco europeo. No faltó la tanda de penales que convirtió al Dibu Martínez en héroe y el instante en que Messi se acercó hasta la posición de Van Gaal para recriminarle que no debía hablar antes de los partidos.

El final de la publicación es con la imagen que unió a un país: el abrazo entre Leo y su entrenador, Lionel Scaloni. De fondo, suena el tema “Si me estás buscando” de Almafuerte, que en una de sus estrofas dice “si me estás buscando, me encontrarás”.

La Selección Argentina perdió muchas veces. Pero siempre supo como perder.

En Qatar se extralimitó. Se extralimitó en coraje, fútbol, talento, ganas, pasión y potrero. Porque este deporte así se juega ⚽️🔥



Modo Selección 🆗 pic.twitter.com/wxz2IgkJS5 — AFA Play (@afa_play) September 5, 2023

