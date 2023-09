Helmut Marko pidió perdón sobre sus comentarios racistas a Checo Pérez: “No quise decir eso”

Helmut Marko, principal asesor de la escudería de Red Bull, recibió fuertes críticas después de sus comentarios del desempeño del piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, quien logró el segundo lugar en el circuito de Monza.

“Recordemos que él (Checo Pérez) es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel”, comentó el expiloto austriaco de 80 años.

Tras los comentarios de Helmut Marko, millones de fans latinoamericanos tacharon de racista al asesor de Red Bull, por cuestionar al piloto mexicano sobre sus raíces culturales.

En los últimos días, el asesor de Red Bull ha criticado el trabajo del mexicano en la pista al asegurar que es inconsistente, e incluso, puso a Lando Norris como su reemplazo para la temporada 2024.

“Pérez no es consistente, no siempre está concentrado. Pérez tiene un contrato hasta 2024 y Norris hasta 2025. Es una lástima que su contrato dure tanto tiempo porque él sería uno de los candidatos (para reemplazarlo)”, mencionó Helmut Marko que también opinó sobre la vida personal del mexicano.

Perdón de Helmut Marko

Tras la polémica que generó alrededor de la Fórmula 1 y las críticas que recibió por confundir que México se encontraba en Sudamérica y por dar entender que los pilotos de esa región no pueden concentrarse a la par de europeos, Helmut Marko pidió perdón.

“Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, en ServusTV Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre, me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de cualquier país, cualquier raza, cualquier etnia”.

Y aclaró: “Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”.

Antes del comunicado, Marko quiso aclarar sus comentarios en entrevista con el periódico austriaco OE24: “No quise decir eso. Quise decir que un mexicano tiene una mentalidad diferente a la de un alemán o un neerlandés”.

