México: familiares exigen justicia por siete desaparecidos en Acapulco, incluido un menor de edad

Cientos de personas se manifestaron este viernes en Acapulco, México, para exigir la aparición con vida de siete personas que fueron secuestradas por un comando que se hizo pasar por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos se produjeron el pasado 1 de septiembre, cuando los secuestradores irrumpieron en un centro de rehabilitación de nombre “Renovación Espiritual”, en el barrio Vista Hermosa de Acapulco, y se llevaron a siete personas a la fuerza, incluido un menor de edad.

Entre los desaparecidos se encuentra Moisés Tomás Juárez Abarca, secretario de la Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, quien es reconocido por ser activista de la comunidad LGBTQ.

Los familiares denunciaron que la FGE solo ha emitido cinco alertas de búsqueda. Tampoco ha brindado información sobre el avance de las investigaciones ni los operativos para localizar a las víctimas, reseñó EFE.

“Estamos desesperados, no sabemos nada de nuestros seres queridos. Queremos que nos los devuelvan vivos y sanos. No confiamos en las autoridades, no hacen nada por ayudarnos”, declaro´Margarita Chávez González, tía de Moisés Juárez.

Asimismo, los manifestantes portaban pancartas y fotografías con los rostros y nombres de los desaparecidos y exigían justicia. Además, bloquearon las principales vías de comunicación de la ciudad, causando caos vehicular y afectando al sector turístico.

“Vamos a seguir protestando hasta que nos den una respuesta. No nos vamos a quedar callados ni cruzados de brazos. Exigimos que el gobierno haga su trabajo y nos garantice seguridad y paz”, afirmó Chávez González.

Guerrero ha sido uno de los estados más violentos y pobres de México, donde operan diversos grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio y diversas rutas del narcotráfico.

De acuerdo con datos oficiales, en Guerrero se registraron más de 3.000 personas desaparecidas o no localizadas, representando el 2.7% de todo México.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, organizaciones sociales y colectivos de familiares marcharon en Chilpancingo, la capital del estado, el pasado 30 de agosto, para exigir justicia y memoria para sus seres queridos.

Con información de agencia EFE

